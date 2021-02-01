Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 01/02/2021

Turizm: Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2020'de %71,74 düşüşle 12,73 milyon kişi oldu. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 2,13 milyon kişi ile Rusya Federasyonu birinci, 1,24 milyon kişi ile Bulgaristan ikinci, 1,12 milyon kişi ile de Almanya üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izledi. Yabancı ziyaretçi sayısındaki düşüşe bağlı olarak Türkiye'nin turizm gelirlerinde de 2020'de sert düşüş yaşandı. TÜİK verilerine göre, turizm gelirleri 2020'de %65,1 gerileyerek 12,1 milyar dolar oldu. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2019 yılında 45,06 milyon olmuş, turizm gelirleri ise 34,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. (Kaynak: Reuters)

