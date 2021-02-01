Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 01/02/2021

1 Şubat 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Anadolu Sigorta (ANSGR, Nötr): Şirket'in 4Ç2020'deki net dönem karı (konsolide) 107,8mn TL gerçekleşerek yıllık %8,8 oranında düşüş göstermiştir. Piyasanın dördüncü çeyrek ortalama kar beklentisi 102mn TL idi. Şirket'in genel teknik bölüm dengesi yıllık %9,5 oranında artış göstererek 157mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in net yatırım gelirleri ise 10,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın son çeyreğinde 4,6mn TL net yatırım gideri kaydedilmişti.
Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılındaki net dönem karı 510mn TL olarak gerçekleşmiş ve yıllık olarak %13,5 oranında artış göstermiştir.
Ziraat Yatırım
İş GYO (ISGYO, Nötr): İş GYO 4Ç2020'de 275,6mn TL net kar kaydetmiştir. Net kar rakamı bizim beklentimiz olan 277mn TL ve piyasa beklentisi olan 266mn TL'ye yakın gerçekleşmiştir. Bir önceki çeyrekte 2,8mn TL kar açıklayan Şirket, bir önceki yılın dördüncü çeyreğinde 328,9mn TL kar kaydetmişti. Şirket'in satış gelirleri 4Ç2020'de 107,8mn TL gerçekleşirken (4Ç2019: 817,8mn TL), bu gelirlerin 55,7mn TL'si kira gelirleri (üst hakkı gelirleri dahil), 48,1mn TL'si konut satışlarından oluşmuştur. Kira gelirleri bir önceki çeyreğe göre %6,1 oranında artarken, pandemi etkisiyle yıllık %12,7 oranında düşüş kaydedilmiştir. Konut satışları ise yıllık %41,3 oranında artarken, bir önceki çeyrekte konut faiz oranlarındaki sert düşüşle birlikte 170,8mn TL olarak gerçekleşen satışların altında kalmıştır. Ek olarak, geçen yıl elde edilen 817,8mn TL'lik görece yüksek satış gelirlerinde ise 716,6mn TL'lik yatırım amaçlı gayrimenkul satış gelirlerinin önemli etkisi vardı. Şirket'in brüt karı yıllık %42,1, çeyreksel %21,6 oranında düşerek 4Ç2020'de 42,4mn TL gerçekleşirken, FAVÖK yıllık %47,2, çeyreksel %25,4 oranında düşerek 34,8mn TL olmuştur. Brüt kar ve FAVÖK marjı ise satışların içerisinde kira gelirlerinin payının artması sonrasında aynı dönemdeki marjlardan daha iyi gerçekleşerek 4Ç2020'de sırasıyla %39,3 ve %32,3 olmuştur. Öte yandan, Şirket'in 4Ç2020'deki yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme net geliri 261,3mn TL gerçekleşirken (4Ç2019: 324,2mn TL), 33,6mn TL net finansman gideri kaydedilmiştir.
Dördüncü çeyrek karının ardından Şirket'in 2020 yılındaki net dönem karı, 2019 yılına göre %10,4 oranında azalarak 266,5mn TL olmuştur.
Ziraat Yatırım
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL, Nötr): Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan 09.11.2020, 04.01.2021 ve 15.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarında, Şirketin Yönetim Kurulu kararı ile, Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. (ve iştiraklerinin) paylarının tamamının satın alınmasına (İşlem) ilişkin Şirket ile Yıldız Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı ve Rekabet Kurulu'nun İşlem'e izin verilmesine karar verdiği duyurulmuştu. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü onayı ikmal edilmiş olup, sürece ilişkin gelişmeler KAP üzerinden ayrıca duyurulacağı bildirilmiştir.
Ziraat Yatırım
Bankacılık: Türkiye Bankalar Birliği temettü kısıtlamasıyla ilişkili "Olası kâr dağıtım taleplerinin, ihtiyatlılık ilkesi ve başta sermaye yeterlilik oranı olmak üzere bankaların özel durumları çerçevesinde 2020 yılı dönem net kârından %10'ununa kadar karşılanması uygun görülmüştür" açıklamasını yaptı.
Enerji: Doğal gazda şubat ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, ocakta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1276 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1428 lira olarak belirlendi. Kaynak: AA
Turizm: Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2020'de %71,74 düşüşle 12,73 milyon kişi oldu. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 2,13 milyon kişi ile Rusya Federasyonu birinci, 1,24 milyon kişi ile Bulgaristan ikinci, 1,12 milyon kişi ile de Almanya üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izledi. Yabancı ziyaretçi sayısındaki düşüşe bağlı olarak Türkiye'nin turizm gelirlerinde de 2020'de sert düşüş yaşandı. TÜİK verilerine göre, turizm gelirleri 2020'de %65,1 gerileyerek 12,1 milyar dolar oldu. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2019 yılında 45,06 milyon olmuş, turizm gelirleri ise 34,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. (Kaynak: Reuters)
Karel Elektronik (KAREL): Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından 2 yıl geçerli olacak şekilde ve yaklaşık 30mn TL bedelli yeni bir Şebeke Ekipmanları siparişi alınmıştır.
Ziraat Yatırım
Parsan Makine (PARSN, Sınırlı Negatif): 28 - 29 Ocak tarihlerinde Parsan payları ile ilgili olarak 28,50 - 31,70 TL fiyat aralığından 1.129.559 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Çelik Holding tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Parsan sermayesindeki paylar 29/01/2021 tarihi itibariyle %66,73 sınırına ulaşmıştır. Önceki %68,2 idi. Parsan hisseleri Cuma günü %8,97 düşüş kaydetmiştir.
Ziraat Yatırım