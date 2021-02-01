Son dakika: Dolar kuru çakıldı! Dolarda düşüş sürecek mi?

DOLARDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Yabancı bankalar yayınladıkları raporlarda dolar/TL'deki zayıf seyrin sürebileceğine dikkat çekti. HSBC, yıl sonu dolar/TL tahmini 7.10 olarak açıklarken, tam bir normalleşmenin kuru 6.50 seviyesine kadar çekebileceği tahmin etti. İsviçreli banka UBS ise 2021'in ilk çeyreğinin sonunda dolar/TL'nin 7 liralara kadar gevşeyebileceğini savunurken, Credit Suisse ise kurda kısa vadeli hedefi 7 lira olarak revize etti.