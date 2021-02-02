Altına dolar darbesi: Altın fiyatları sert düştü!

Ons altın fiyatları dar bantta hareketini sürdürmesi nedeniyle gram altın fiyatları için yönü dolar/TL belirliyor. Ekonomide yeni dönem söylemleri ve adımlarıyla 6 Kasım'dan beri düşüş eğilimi gösteren dolar kuru, yeni yılda da gram altın fiyatları için baskılayıcı oldu.
GRAM 2020 YILINDA YÜZDE 56 ONS YÜZDE 25 KAZANDIRDI
Gram altın fiyatları 6 Kasım tarihinde 540 lira tarihinin en yüksek seviyesini test etti. Bu tarihten itibaren dolar kurundaki sert gerilemeye paralel düşüş eğilimi sergileyen gram altın, 2020 yılını 454 liradan kapattı. Gram 2020 yılına 290 liradan giriş yaparken, 2020 döneminde gram altın 164 liralık getiriyle yaklaşık yüzde 56'lık bir kazanç sundu. Ancak gram altın yılın son aylarında yatırımcısını üzdü.
Ons altın fiyatları 2020 yılına 1517 dolar seviyesinde başlarken, yılı 1900 dolar seviyesinde kapattı. Bu dönemde ons yatırımcısına yaklaşık yüzde 25'lik bir getiri sundu. Yeni yılda ise bir miktar geri çekilen ons altın son dönemde ABD'de açıklanacak teşvik paketi odaklı 1850 dolar çevresinde dar bantta sıkışık seyir izledi.
GRAM ALTIN KASIM AYINDAN BERİ KAYBETTİRİYOR
Pandemi döneminin başlarında ons tarafından esen rüzgârla yön bulan gram altın fiyatları, 2020 yılının son aylarında dolar/TL'deki sert düşüş hareketleri nedeniyle yönünü aşağı çevirdi. Son dönemde ise ons altının dar bantta sıkışık bir hareket sergilemesi nedeniyle, bu taraftan da destek bulamayan gram altın fiyatları 6 ayın en düşük seviyelerine çekilerek 421 lirayı gördü.
DÖNÜM NOKTASI 6 KASIM OLDU! DOLAR ÇAKILDI: GRAM ALTIN FİYATLARI SERT DÜŞTÜ
6 Kasım tarihinde dolar kuru 8.58 lira seviyesini ile kendi zirvesini görürken, gram altın fiyatları 540 lira ile rekor kırdı. Bu tarihten itibaren ekonomide yeni dönem söylemleri ve adımları ile dolar kuru çakıldı. Dolar kurundaki sert gerilemeye, ons altındaki zayıf seyir eklenmesi, gram altın fiyatları için sert düşüşü beraberinde getirdi.
Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda sıkı para politikasına geçmesi ve 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' mesajlarının piyasalarda realize olmasıyla 2021 yılında dolar kurundaki zayıf seyir güçlendi.
DOLAR YÜZDE 17 GRAM ALTIN İSE YÜZDE 22'İN ÜZERİNDE DEĞER KAYBETTİ
Dolar kuru 2 Şubat itibariyle yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 7.09 liraya çekilirken, buradan esen ters rüzgârla gram altın fiyatları 421 lirayı gördü.
6 Kasım tarihi dikkate alındığında dolar kuru yüzde 17'nin üzerinde değer kaybına uğrarken, gram altında kayıp yüzde 22'in üzerinde seyretti.
YABANCI KURUMLAR TL'DEKİ DEĞERLENMENİN SÜRECEBİLECEĞİNE İŞARET ETTİ
Yabancı dev finans kuruluşları CITI ve Societe General yayınladıkları raporlarda dolar/TL'deki zayıf seyrin sürebileceğini tahmin etti. CITI'nin beklentisi, dolar/TL'nin 7'nin altına inebileceği yönünde oluşurken, Societe General Stratejistleri, dolar/TL'de 6.71 lira ile kısa pozisyon alınmasını tavsiye etti. Zarar-kes seviyesi olarak ise 7.75 lira seviyesi belirlendi.
Ekonomist Semra Demircioğlu A Para'da yayına katılarak, dolar/TL'deki seyri değerlendirdi. Demircioğlu, ekonomide yeni dönem adımları ve söylemlerin TL üzerindeki olumlu seyre değinerek, "Önümüzdeki dönemde dolar/TL'deki geri çekilmenin devam edeceğini düşünüyorum" dedi.
Son dakika: Dolar kurundaki düşüş sürecek mi? | Video
GRAM ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRECEK Mİ?
Uzmanlar dolar kurunda gevşemenin ve ons altındaki zayıf seyrin devamı halinde, gram altın fiyatları için düşüşün devamı olabileceğine dikkat çekerek, altın yatırımcılarının dolar/TL'deki ve ons tarafındaki gelişmeleri takip etmesi gerektiğini ifade etti.
ALB Forex Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Ons altın fiyatlarının dar bantta hareket ettiğini belirten uzman isim, "Mutasyonun etkileri ekonomilerin iyileşmesini uzun süreye yayarsa emtia altın öncülüğünde 2021'de ön plana çıkacaktır" dedi.
Altın fiyatları için beklentiler neler?
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