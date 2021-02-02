Altına dolar darbesi: Altın fiyatları sert düştü!

DÖNÜM NOKTASI 6 KASIM OLDU! DOLAR ÇAKILDI: GRAM ALTIN FİYATLARI SERT DÜŞTÜ

6 Kasım tarihinde dolar kuru 8.58 lira seviyesini ile kendi zirvesini görürken, gram altın fiyatları 540 lira ile rekor kırdı. Bu tarihten itibaren ekonomide yeni dönem söylemleri ve adımları ile dolar kuru çakıldı. Dolar kurundaki sert gerilemeye, ons altındaki zayıf seyir eklenmesi, gram altın fiyatları için sert düşüşü beraberinde getirdi.