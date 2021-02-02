Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 02/02/2021

2 Şubat 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Aksigorta (AKGRT, Nötr): Şirket'in 4Ç2020'deki net dönem karı 87,8mn TL gerçekleşerek yıllık %18,2 oranında düşüş göstermiştir. Piyasanın dördüncü çeyrek ortalama kar beklentisi 89mn TL idi. Aksigorta'nın genel teknik bölüm dengesi yıllık %11 oranında düşüş göstererek 141,2mn TL'ye gerilemiştir. Şirket'in net yatırım gideri ise 15,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın son çeyreğinde 11,1mn TL net yatırım gideri kaydedilmişti.
Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılındaki net dönem karı 432,3mn TL olarak gerçekleşmiş ve yıllık olarak %18 oranında artış göstermiştir.
Aksigorta ayrıca 2021 beklentilerini açıklamıştır. Buna göre Aksigorta'nın 2021 yılındaki Prim Üretimi büyüme beklentisi yıllık %15 - %25 aralığında iken, net kar büyüme beklentisi %10 -%20 aralığındadır.
Ziraat Yatırım
Şişe Cam (SISE, Pozitif): Şişe Cam'ın 4Ç2020'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,7 oranında artarak 745,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi Şirket'in bu çeyrekte 448mn TL ana ortaklık karı elde edebileceği yönündeydi. Şirket'in dördüncü çeyrekteki satış gelirleri 6.708mn TL olarak gerçekleşerek yıllık %38,5 oranında artarken, brüt kar %43,0 oranında yükselmiş ve 4Ç2020'de 2.191mn TL'ye çıkmıştır. Brüt kar marjı da yıllık 1 puan artarak %32,7 olmuştur. Şişe Cam'ın net kar marjı ise yıllık hafif azalarak %11,1 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, Şirket 38mn TL yatırım faaliyetlerinden net gider kaydederken, net finansman gideri 367,9mn TL olmuştur.
Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılı ana ortaklık net dönem karı yıllık %12,3 oranında artarak 2.138mn TL'ye yükselmiştir.
Ziraat Yatırım
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): TSKB'nin 2020 yılının dördüncü çeyreğindeki solo net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %1,3 oranında artarak 206,7mn TL'ye yükselmiştir. Net kar rakamı, bizim beklentimiz olan 206mn TL paralelinde gerçekleşirken, piyasanın net kar beklentisi 197mn TL idi. Banka'nın net faiz gelirleri çeyreksel bazda %6,3 oranında azalarak 524,1mn TL'ye düşerken, bir önceki çeyrekte kaydedilen 96,4mn TL net ticari kar, bu çeyrekte 80,9mn TL ticari zarara dönüşmüştür. Diğer yandan, karşılık giderlerinin %51,7 oranında gerileyerek 181,1mn TL'ye düşmesi karı destekleyen önemli bir unsur olurken, özkaynak yöntemi uygulanan ortaklıklardan elde edilen gelir 43,1mn TL artarak 59,7mn TL'ye çıkmış ve karı destekleyen bir diğer kalem olmuştur. TSKB'nin net faiz marjı son çeyrekte 52 baz puan azalarak %4,32'ye düşmüştür. Banka'nın özsermaye ve aktif karlılığı ise sırasıyla %14,0 ve %1,6 olarak gerçekleşmiştir. Banka'nın takipteki krediler oranı 88 baz puan artarak %4,33'e yükselmiştir.
Dördüncü çeyrek karı sonrasında Banka'nın 2020 yılı net dönem karı yıllık %5,6 oranında düşüş göstermiş ve 732,8mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Banka ayrıca 2021 beklentilerini paylaşmıştır. Buna göre 2021 yılındaki kurdan arındırılmış kredi büyüme beklentisi %3 - 5 arasındadır. Swap maliyetlerinden arındırılmış net faiz marjı beklentisi yaklaşık %4 iken, özkaynak karlılık oranı öngörüsü yaklaşık %14'tür. Banka'nın sermaye yeterlilik oranı beklentisi yaklaşık %15,5 iken, takipteki krediler oranı beklentisi yaklaşık %4,5'tir. Son olarak Banka, net risk maliyetinin 2021 yılında 175 baz puanın altında gerçekleşmesini öngörmektedir.
Ziraat Yatırım
Karsan Otomotiv (KARSN, Nötr): Karsan, Adastec işbirliğinde geliştirdiği %100 elektrikli ve sürücüsüz otobüsü Otonom Atak Electric'in tanıtımını gerçekleştirdi. Açıklamaya göre, söz konusu otonom araç 8,3 metrelik boyuta, 52 kişinin üzerinde yolcu kapasitesine ve 300 km'lik menzile sahip.
Ayrıca, Şirket 15 Ekim 2020 tarihinde katılım göstermiş olduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu otobüs ihalesinde, ihale mercii tarafından yapılan inceleme sonucunda iletmiş olduğu teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunu 12 Kasım 2020'de duyurmuştu. Söz konusu ihaleye ilişkin olarak ihale katılımcısı bir Şirketin Kamu İhale Kurumu'na (KİK) itirazen şikayet başvurusunda bulunması üzerine, KİK tarafından yapılan inceleme sonucunda, itiraza konu olan mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğuna ve söz konusu aykırılıkların mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verildiği öğrenilmiş olup, Karsan tarafından söz konusu KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açılmıştır.
Ziraat Yatırım
Migros (MGROS, Nötr): Kuzey Makedonya'da faaliyet göstermekte olan bağlı ortaklığı Ramstore Macedonia 1 Ocak-30 Eylül 2020 dönemi itibarıyla Şirketin konsolide satışlarının yaklaşık %1,2'sini oluşturmaktadır. Bağlı ortaklık, Kuzey Makedonya'da alışveriş merkezi işletmeciliği ve perakende operasyonları ekseninde faaliyet göstermektedir. Şirketin büyüme hedefleri ve faaliyet gösterdiği pazarlarda odaklanma stratejisi doğrultusunda, Ramstore Makedonya operasyonlarına yönelik yeniden değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirme neticesinde, Ramstore Makedonya'nın %99 hissesine sahip olan, bağlı ortaklığı Ramstore Bulgaristan'ın %100 hissesinin CITY PLAZA DOO Skopje'ye satışı için görüşmelere başlanmış olup, alıcı ile Migros arasında söz konusu satışa ilişkin bir ön sözleşme imzalanmıştır. Konuya ilişkin hisse devir sözleşmesi imzalanmasına yönelik görüşmeler devam etmektedir. Şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması amacıyla bu konuya ilişkin yapılacak görüşmelerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin daha önce karar alınmıştır.
Ziraat Yatırım
Verusa Holding (VERUS, Nötr): Şirketin %40,75 oranındaki iştiraki Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz işlemleri kapsamında 01.02.2021 tarihinde (dün) Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmuştur.
Ziraat Yatırım
Bankacılık: Bankacılık sektörünün aralık ayı net dönem karı bir önceki aya göre %63,5 oranında azalarak 2,7 milyar TL'ye gerilemiştir. Mevduat maliyetlerindeki artışla birlikte kredi mevduat makası daralsa da TÜFE endeksli tahvillerin (enflasyon düzeltmelerine bağlı olarak) getirileri net faiz gelirlerini desteklemiştir. Menkul kıymetlerden alınan faiz gelirleri aylık %45,9 oranında artarak 12,1 milyar TL'ye çıkarken, net faiz gelirleri %23,5 oranında artmış ve 18,1milyar TL'ye yükselmiştir. Net ücret ve komisyon gelirlerindeki artış ise %11,7 olmuş ve bu kalemden 4,1 milyar TL gelir kaydedilmiştir. Diğer yandan, swap maliyetlerindeki artışın yanı döviz cinsinden karşılıkların korunmasına bağlı olarak ticari zarar 2,9 milyar TL artmış ve 3,8 milyar TL'ye yükselerek karın düşük gelmesinde önemli bir faktör olmuştur. Buna ek olarak, yılsonu ayarlamalara bağlı olarak (serbest karşılık ayrılması vs) toplam karşılıkların aylık bazda 5,5 milyar TL artarak 8,5 milyar TL'ye yükselmesi karın düşmesinde bir diğer önemli faktör olmuştur. Tahsilatlar ve karşılık iptalleri diğer faaliyet gelirlerini desteklese de, operasyonel giderler %35,6 oranında artış kaydederek 10,4 milyar TL'ye yükselmiştir (Takipteki kredilerin aktiften silinmesine bağlı olarak diğer faaliyetlerde gelir, operasyonel giderlerde gider oluşmakta- nette etki yok). Aralık ayı ile birlikte, bankacılık sektörünün 2020 yılındaki net dönem karı yıllık %22,3 oranında artarak 60 milyar TL'ye yükselmiştir. Aralık ayında TL kredilerde yükseliş ivme kaydetmeye devam ederken, aylık bazda artış, tüketici kredilerindeki büyümenin yavaşlamasıyla, %0,7 olmuştur. Mevduatlar tarafında ise TL mevduatlarda %1,6 oranında artış yaşanmıştır. Bankacılık sektörünün kredi/mevduat oranı ise 110 baz puan azalarak %100,5 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörünün özsermeye karlılığı 60 baz puan azalarak %11,6'ya düşerken, aktif karlılık yatay kalmış ve %1,1 olmuştur. Menkul kıymetlerin desteğine karşın mevduat maliyetlerindeki artış birlikte Net faiz marjı 4 baz puan düşerek %3,91 olmuştur. Bankacılık sektörü sorunlu kredi oranı ise 10 baz puan artarak %4,02 olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranı 62 baz puan azalmış ve %18,76 olarak gerçekleşmiştir.
Finans: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Katar Finansal Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) arasında 28 Ocak'ta ikili işbirliği mutabakatı (MoU) imzalandı. SPK'dan yapılan açıklamada imzalanan mutabakatla, iki kurum arasında bilgi alışverişini ve teknik işbirliğini sağlamanın amaçlandığı ifade edildi. Açıklamada "Söz konusu mutabakat, her iki kurum için sınır ötesi grup faaliyetlerinin denetimini kolaylaştırmaya, finansal hizmetler ile ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda karşılıklı görüş alışverişi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir" denildi.
Otomotiv: Sadece elektrik motorlu araçlardan alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) %3-15 aralığından %10-60 aralığına çıkarıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bazı mallara uygulanan ÖTV oranları hakkındaki kararın yürürlüğe konulması hakkında Cumhurbaşkanı kararına göre, yeni ÖTV oranları, sadece elektrik motorlu araçlardan; motor gücü 85 kW'yi geçmeyenler için %10, 85 kW'yi geçen ancak 120 kW'yi geçmeyenler için %25, 120 kW'yi geçenler için ise %60 olarak belirlendi. Karar bugün yürürlüğe girdi. Türkiye otomobil pazarında geçen yıl satılan 610,000'e yakın araçtan sadece 844 tanesi sadece elektrikli motorluydu. Bu araçların yaklaşık %80'i 120 kW'ın üzerinde motora sahipti. Kaynak: Reuters
Anti-damping: Diş fırçası ithalatına, 2024 yılına kadar üç dönemi kapsayacak şekilde ek mali yükümlülük uygulanacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, diş fırçası ithalatına yönelik soruşturmanın tamamlanmasıyla, söz konusu ürünün ithalatına; 3 Şubat 2021-2 Şubat 2022'i kapsayan birinci dönemde 0.19 dolar/adet, 3 Şubat 2022-2 Şubat 2023'ü kapsayan ikinci dönemde 0.17 dolar/adet, 3 Şubat 2023-2 Şubat 2024'ü kapsayan üçüncü dönemde 0.15 dolar/adet ek mali yükümlülük uygulanacak. Kararla belirlenen 144 ülkenin bu korunma önleminden etkilenmemesi için tarife kontenjanı tanımlandı. Tarife kontenjanı miktarı, her bir dönemde, bu ülkelerden yapılacak kapsam dahilindeki ürünün tamamı için toplam 6.28 milyon adedi, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli ürün için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı miktarı ise 2.09 milyon adedi geçemeyecek. Kaynak: Reuters
RTA Laboratuvarları (RTALB): Şirket tarafından geliştirilen ve Covid-19 pandemisinin moleküler tanı metotlarından birisi olan Antijen tabanlı tanı kitleri; Cirrus ve Max-Sure Covid-19 Antijen Test kitlerinin çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlanarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı gerçekleştirilmiştir.
Ziraat Yatırım
Senkron Güvenlik (SNKRN): Şirketin bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile Çekino Savunma Elektronik firması arasında, kapalı devre TV sistemi projesinde kullanılması amacıyla, Video Analiz Yazılımının satışı işlerine dair 2. ticari sözleşme 3,8mn TL bedel üzerinden dün (01.02.2021) imzalanmıştır. İşin kapsamı yazılım hazırlama ve uygulaması işleridir. İşin tamamlanma süresi 3 (Üç) aydır.
Ziraat Yatırım