Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 02/02/2021

Bankacılık: Bankacılık sektörünün aralık ayı net dönem karı bir önceki aya göre %63,5 oranında azalarak 2,7 milyar TL'ye gerilemiştir. Mevduat maliyetlerindeki artışla birlikte kredi mevduat makası daralsa da TÜFE endeksli tahvillerin (enflasyon düzeltmelerine bağlı olarak) getirileri net faiz gelirlerini desteklemiştir. Menkul kıymetlerden alınan faiz gelirleri aylık %45,9 oranında artarak 12,1 milyar TL'ye çıkarken, net faiz gelirleri %23,5 oranında artmış ve 18,1milyar TL'ye yükselmiştir. Net ücret ve komisyon gelirlerindeki artış ise %11,7 olmuş ve bu kalemden 4,1 milyar TL gelir kaydedilmiştir. Diğer yandan, swap maliyetlerindeki artışın yanı döviz cinsinden karşılıkların korunmasına bağlı olarak ticari zarar 2,9 milyar TL artmış ve 3,8 milyar TL'ye yükselerek karın düşük gelmesinde önemli bir faktör olmuştur. Buna ek olarak, yılsonu ayarlamalara bağlı olarak (serbest karşılık ayrılması vs) toplam karşılıkların aylık bazda 5,5 milyar TL artarak 8,5 milyar TL'ye yükselmesi karın düşmesinde bir diğer önemli faktör olmuştur. Tahsilatlar ve karşılık iptalleri diğer faaliyet gelirlerini desteklese de, operasyonel giderler %35,6 oranında artış kaydederek 10,4 milyar TL'ye yükselmiştir (Takipteki kredilerin aktiften silinmesine bağlı olarak diğer faaliyetlerde gelir, operasyonel giderlerde gider oluşmakta- nette etki yok). Aralık ayı ile birlikte, bankacılık sektörünün 2020 yılındaki net dönem karı yıllık %22,3 oranında artarak 60 milyar TL'ye yükselmiştir. Aralık ayında TL kredilerde yükseliş ivme kaydetmeye devam ederken, aylık bazda artış, tüketici kredilerindeki büyümenin yavaşlamasıyla, %0,7 olmuştur. Mevduatlar tarafında ise TL mevduatlarda %1,6 oranında artış yaşanmıştır. Bankacılık sektörünün kredi/mevduat oranı ise 110 baz puan azalarak %100,5 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörünün özsermeye karlılığı 60 baz puan azalarak %11,6'ya düşerken, aktif karlılık yatay kalmış ve %1,1 olmuştur. Menkul kıymetlerin desteğine karşın mevduat maliyetlerindeki artış birlikte Net faiz marjı 4 baz puan düşerek %3,91 olmuştur. Bankacılık sektörü sorunlu kredi oranı ise 10 baz puan artarak %4,02 olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranı 62 baz puan azalmış ve %18,76 olarak gerçekleşmiştir.