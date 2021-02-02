Son dakika: Dolar kuru serbest düşüşte! Yabancı kurumların beklentileri neler? Dolarda düşüş sürecek mi?

MERKEZ BANKASI'NIN AÇIK MEKTUBU SONRASI DÜŞÜŞ HIZLANDI

Merkez Bankası (TCMB), Banka Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca hükümete açık mektup gönderdi. Buna göre TCMB'den yapılan açıklamada, "Orta vadeli yüzde 5 hedefine varmak amacıyla, enflasyon hedeflemesi rejimi tüm unsurlarıyla uygulanacaktır" denildi.

Mektup'ta, "Fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda merkez bankası elindeki tüm araçları tam, zamanlı, etkili, güçlü ve kararlı bir şekilde uygulamaya devam edecektir" ifadelerine yer verilmesi para politikasında sıkı duruşun süreceği vurgusunu ortaya koydu.

Son dakika: Merkez Bankası'ndan açık mektup!

SIKI DURUŞ SÜRECEK MESAJI DOLAR KURUNU BASKILIYOR

Merkez Bankası'nın piyasalara verdiği net mesajlar, özellik yüzde 5 enflasyon hedefi yakalanana kadar, faizin enflasyon üzerinde tutularak yatırımcılara pozitif getiri sağlanacağını gösteriyor. Bune ek olarak 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' açıklamaları dolar/TL'yi baskılayan en büyük unsur olarak dikkat çekiyor.