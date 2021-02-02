Son dakika: Otomotiv sektörü gaza bastı: 10 yılın rekoru!

Son dakika haberi: Otomobilde son 10 yılın rekoru kırıldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, otomobil satışları, 2021 yılı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %60,6 oranında artarak 35.358 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin açıkladığı verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre %60,3 artarak 43.728 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %60,6 oranında artarak 35.358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %59,2 artarak 8.370 adede ulaştı.

Son dakika: Otomobilde 10 yılın rekoru kırıldı



Detaylar şu şekilde:

"Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre %35,8 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre %50,9 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre %4,6 azaldı. Otomobil pazarı segmentlere göre Pazarın %88,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 21.112 adetle %59,7 pay, B segmenti otomobiller 9.513 adetle %26,9 pay aldı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN SEDAN OLDU

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%40,8 pay, 14.435 adet) oldu.

Sedan otomobilleri, %34,7 pay ve 12.274 adet satış ile SUV, %22,8 pay ve 8.044 adet satış ile H/B otomobiller takip etti. Otomobil pazarı motor tipine göre Benzinli otomobil satışları 20.410 adetle %57,7 pay, Dizel otomobil satışları 9.724 adetle %27,5 pay, Hibrit otomobil satışları 3.292 adetle %9,3 pay, Otogazlı otomobil satışları 1.849 adetle %5,2 pay aldı. 83 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre 1600cc altındaki otomobil satışları %49,7 artarak %88,7 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %117,5 artarak %1,4 pay, 2000cc üstü otomobil satışları %485 artarak %0,3 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 12.566 adetle %35,5 pay, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 12.723 adetle %36,0 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre Van gövde tipi %74,8 pay ve 6.258 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken Kamyonet gövde tipi %12,8 pay ve 1.074 adetle 2. sırada yer aldı. "