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Son dakika: Bakan Elvan'dan açıklaması! 'Asla taviz vermeyeceğiz'

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya platformu Twitter'dan kritik açıklamasında bulundu. Bakan Elvan: "Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil." ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.2.2021 13:27 Son Güncelleme: 3.2.2021 14:45 ABONE OL
Son dakika: Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması! 'Asla taviz vermeyeceğiz'

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, Twitter hesabından, TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rakamların enflasyon hedefinin uzağında olduğunu belirten Elvan, şunları kaydetti:

"Enflasyon hedefine ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil."

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Son dakika: Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması! 'Asla taviz vermeyeceğiz'
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