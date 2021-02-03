Son dakika: Enflasyon sonrası dolar kuru yönünü aşağı çevirdi!

Son dakika: Dolar kuru enflasyon verisinin ardından düşüşe geçti. Güne 7.20 seviyesinden giriş yapan dolar kuru, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından yönünü aşağı çevirerek, aşağıda 7.12 seviyesini gördü.

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Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bildiriliyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ardından kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı enflasyon verisi belirliyor. Merakla beklenen Ocak ayı enflasyon oranını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Buna göre Ocak ayında enflasyon oranı yıllık %14,97, aylık %1,68 olarak gerçekleşti.

Enflasyon oranı belli oldu! Merakla beklenen veriyi TÜİK açıkladı

SIKI DURUŞ SÜRECEK MESAJI DOLAR KURUNU BASKILIYOR

Merkez Bankası'nın piyasalara verdiği net mesajlar, özellik yüzde 5 enflasyon hedefi yakalanana kadar, faizin enflasyon üzerinde tutularak yatırımcılara pozitif getiri sağlanacağını gösteriyor. Bune ek olarak 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' açıklamaları dolar/TL'yi baskılayan en büyük unsur olarak dikkat çekiyor.

MERKEZ BANKASI KADEMELİ OLARAK DÖVİZ REZERVLERİNİ ARTIRACAK

Uzmanlar TL'deki yükselişin ana nedeni, Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşunun devam edecek olmasına bağlarken, Merkez'in enflasyon hedefleme stratejisinin yanında döviz rezervlerini kademeli olarak artırmaya yöneldiğini belirtti.