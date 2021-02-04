Döviz mevduatlarında Ağustos 2020'den bu yana en sert düşüş!

Merkez Bankası'nın son verileri ekonomi gündeminde 2021 yılında ilk sıralarda yer alan konulardan olan ters dolarizasyonla ilgili pozitif sinyaller verdi. Buna göre, 29 Ocak haftası itibariyle yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,1 milyar düşüşle 235 milyar 56 milyon dolar seviyesine geriledi.

Bireylerin döviz mevduatı ilgili haftada 487 milyon dolar gerilerken yeniden 150 milyar doların altına düştü. Tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 563 milyon dolar gerilerken, yılbaşından bu yana döviz mevduatlarında 602 milyon dolarlık gerileme kaydedildi.