Gram altın bu kez ons darbesi yedi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Gram altın fiyatları dolar kurunun ardından bir darbe de ons tarafından yedi. Dolar kurundaki geri çekilmenin etkisiyle 6 Kasım'da başlayan düşüş trendini sürdüren gram altın, bu kez ons fiyatlarındaki gevşemenin etkisiyle 420 lira kritik seviyesinin altına sarktı. Yeni hafta 1850 dolar çevresinde hareket eden ons altın fiyatları, 1810 dolara kadar çekilirken, altın yatırımcılarının aklında hep aynı soru var: "Altın fiyatları için düşüş sürecek mi." A Para'da yayına katılan Yatırım Finansman Menkul Değerler Stratejisti Vahap Taştan, altının hangi gelişmeleri fiyatladığı konusunda değerlendirmelerde bulundu.
GRAM ALTIN FİYATLARI 2020 YILINDA YÜZDE 56 YÜKSELDİ
Gram altın fiyatları 6 Kasım tarihinde 540 lira tarihinin en yüksek seviyesini test etti. Bu tarihten itibaren dolar/TL'deki sert gerilemeye paralel düşüş eğilimi sergileyen gram altın, 2020 yılını 454 liradan kapattı. Gram 2020 yılına 290 liradan giriş yaparken, 2020 döneminde gram altın 164 liralık getiriyle yaklaşık yüzde 56'lık bir kazanç sundu. Ancak gram altın yılın son aylarında yatırımcısını üzdü. 2021 yılında gram altın yatırımcısına yüzde 9'in üzerinde kayıp yaşattı.
ABD'DE İYİ GELEN VERİLER İLE ONS ALTIN FİYATLARI YÖNÜNÜ AŞAĞI ÇEVİRDİ
Ons altın fiyatları 2020 yılına 1517 dolar seviyesinde başlarken, yılı 1900 dolar seviyesinde kapattı. Bu dönemde ons yatırımcısına yaklaşık yüzde 25'lik bir getiri sundu. Yeni yılda ise bir miktar geri çekilen ons altın son dönemde ABD'de açıklanacak teşvik paketi odaklı 1850 dolar çevresinde dar bantta sıkışık seyir izliyordu. Ancak, son açıklanan verilerin, dünyanın en büyük ekonomisi konumunda bulunan ABD'nin tahmin edilenden daha hızlı toparlanma göstermesiyle yatırımcılar güvenli limanlardan çıkış yaptı. Bununla beraber ons altın fiyatları 1810 dolar düzeyine kadar geri çekildi.
GRAM ALTIN FİYATLARI KASIM AYINDAN BERİ DÜŞÜŞ TRENDİNDE
Koronavirüs pandemi döneminin başlarında ons tarafından esen rüzgârla yön bulan gram altın fiyatları, 2020 yılının son aylarında dolar/TL'deki sert düşüş hareketleri nedeniyle yönünü aşağı çevirdi.
6 Kasım tarihinde dolar kuru 8.58 lira seviyesini ile kendi zirvesini görürken, gram altın fiyatları 540 lira ile rekor kırdı. Bu tarihten itibaren ekonomide yeni dönem söylemleri ve adımları ile dolar kuru çakıldı. Dolar kurundaki hızlı düşüşe, ons altındaki zayıf seyrin eklenmesi, gram altın fiyatları için sert düşüşü beraberinde getirdi.
'GEREKİRSE DAHA FAZLA SIKILAŞTIRMAYA GİDERİZ' MESAJI DOLAR KURUNU BASKILIYOR
Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda sıkı para politikasına geçmesi ve 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' mesajlarının piyasalarda realize olmasıyla 2021 yılında dolar kurundaki zayıf seyir güçlendi.
DOLAR KURU YÜZDE 17 GRAM ALTIN İSE YÜZDE 23'ÜN ÜZERİNDE DEĞER KAYBETTİ
Dolar kuru 2 Şubat itibariyle yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 7.09 liraya çekilirken, buradan esen ters rüzgârla gram altın fiyatları 421 lirayı gördü. Bu noktadan sonra ons altın fiyatlarının da gerilemesiyle gram altın fiyatları 420 lira kritik seviyesinin altına sarkarak 413 liraya kadar düştü. 23 Temmuz tarihinde gram altın gün içi en düşük seviye olan 410 lirayı görmüştü.
6 Kasım tarihi dikkate alındığında dolar kuru yüzde 17'nin üzerinde değer kaybına uğrarken, bu tarihten itibaren gram altında kayıp yüzde 23'ün üzerinde seyretti.
ALTIN HANGİ GELİŞMELERİ FİYATLIYOR?
Yatırım Finansman Menkul Değerler Stratejisti Vahap Taştan, altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Taştan, altın fiyatlarının teşvik iyimserliğinden yeterince kuvvet alamadığını belirterek, "Altın için kısa vadede yönü aşağı yönlü takip ediyoruz" dedi.
GRAM ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRECEK Mİ?
Uzmanlar dolar kurunda gevşemenin ve ons altındaki zayıf seyrin devamı halinde, gram altın fiyatları için düşüşün devamı olabileceğine dikkat çekerek, altın yatırımcılarının dolar/TL'deki ve ons tarafındaki gelişmeleri takip etmesi gerektiğini ifade etti.
YABANCI KURUMLAR TL'DEKİ DEĞERLENMENİN SÜREBİLECEĞİNE İŞARET ETTİ
Yabancı dev finans kuruluşları CITI ve Societe General yayınladıkları raporlarda dolar/TL'deki zayıf seyrin sürebileceğini tahmin etti. CITI'nin beklentisi, dolar/TL'nin 7'nin altına inebileceği yönünde oluşurken, Societe General Stratejistleri, dolar/TL'de 6.71 lira ile kısa pozisyon alınmasını tavsiye etti. Zarar-kes seviyesi olarak ise 7.75 lira seviyesi belirlendi.
Ekonomist Semra Demircioğlu A Para'da yayına katılarak, dolar/TL'deki seyri değerlendirdi. Demircioğlu, ekonomide yeni dönem adımları ve söylemlerin TL üzerindeki olumlu seyre değinerek, "Önümüzdeki dönemde dolar/TL'deki geri çekilmenin devam edeceğini düşünüyorum" dedi.
Son dakika: Dolar kurundaki düşüş sürecek mi? | Video
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