Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST 4. yılında İstanbul'da yeni heyecanla başlayacak

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in tanıtım toplantısı dün Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde yapıldı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin de olduğu 67 paydaş kurumla birlikte düzenlenen TEKNOFEST 2021'in tanıtım toplantısı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı - TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk BAYRAKTAR, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı - TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih KACIR, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk BAYRAKTAR ve paydaşlarımızın üst düzey yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan TEKNOFEST 21-26 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda olacağı ve 28 Şubat tarihine kadar başvuruların yapılacağı belirtildi. TEKNOFEST tanıtım toplantısı Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Geçen yıl Gaziantep'te sadece yarışmalarla düzenlenmişti TEKNOFEST. Aslında TEKNOFEST'İN kalbi olan bu yarışmaları toplumla paylaşmış olduk. TEKNOFEST sadece gösterilerden, ileri teknoloji fuardan ibaret değil. Geleceğin büyük girişimlerini doğuracak, ülkemizden çıkmasını sağlayacak, kovid-19'da olduğu gibi belki gelecekteki pandemilerde aşıyı bulacak girişimlere öncülük etmesi için düzenleniyordu veya farklı alanlardaki büyük girişimlere. Çok net bir şekilde anlaşılmış oldu. TEKNOFEST bu yıl İstanbul'da evinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Yine pandemi izin verdiği ölçüde gösteriler, hava gösterileri, girişim zirvesi, bunun yanında fuar alanı dediğimiz firmaların ileri teknoloji eğitimler verdiği, ürünlerini sergilediği alanlar olacak. Tabi ki yarışmalar daha da kapsamını genişleterek, geçen yıl 23 yarışma vardı bu yıl 35 yarışma olacak şekilde TEKNOFEST tam hızıyla devam ediyor olacak. Yarışmalarımızın biraz daha tematik olarak sağlık teknolojilerine, biyoteknoloji gibi alanlara yöneldiğini görüyoruz. Örneğin sürü İHA yarışmasında bile daha önceden deprem tarzı bir olaya nasıl müdahale eder, nasıl İHA'lar insanlara yardım götürür gibi problemlere odaklanırken, şimdi mesela pandemi gibi bir olayda insanlara nasıl gerekli tıbbi yardım yapar gibi, o şekilde düzenlendiğini görüyoruz. Bunun yanında sağlık teknolojileriyle alakalı çok önemli dünyadan büyük başvurular alacak yarışmalarımız var. 35 farklı alanda çok büyük kısmı sivil alanların, geleceğe yönelik trendleri takip eden yarışmalardan oluyor diyebilirim" şeklinde konuştu.

"PARLAK YARINLARIMIZA İŞARET ETMESİYLE ÇOK HEYECANLANDIRIYOR"



Bayraktar, "TEKNOFEST yüksek hızlı bir şarj istasyonu gibi. Gençlerin enerjisi, coşkusu, en gencinden en yaşlısına çok büyük rağbet oluyor toplumda. Ama herkes adeta gençliğine dönüyor, cıvıl cıvıl oluyor diyebilirim. Bizi her yıl heyecanlandırıyor TEKNOFEST. Bir kere umut vermesiyle tüm topluma, parlak yarınlarımıza işaret etmesiyle çok heyecanlandırıyor" şeklinde konuştu.

TEKNOFESTİ DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDE DÜZENLEYECEĞİZ

İstanbul'da doğan ve 4. Yılına giren TEKNOFEST'in dost ve kardeş ülkeler tarafından kendi ülkelerinde yapılması için teklifler aldıklarını belirten Bayraktar, "Teknoloji Festivalimiz dünya çapında ses getirdi. Özellikle dost ve kardeş ülkelerden Azerbaycan, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkeler TEKNOFEST'in kendi ülkelerinde düzenlenmesi teklifinde bulundular. Birçok ülkeden katılımcı festivale ilgi gösterirken bundan sonraki festivali Dünyanın farklı ülkelerinde düzenleyebiliriz. Pandemi ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. "dedi.

Toplantıda gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için TEKNOFEST 2021 kapsamında bu yıl 35 farklı teknoloji yarışmaları ile ilgili bilgiler Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı - TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır tarafından aktarıldı. Kacır sunumunda TEKNOFEST 2021 kapsamında ilk defa düzenlenecek olan yarışma kategorilerinden, geçtiğimiz yıllarda yaşanan başarılardan da bahsetti. TEKNOFEST'in milli gururumuz olduğunu vurgulayan Kacır, TEKNOFEST'İN ilk üç yılına ait rakamsal verileri paylaştı.

Düzenlendiği ilk yıldan bugüne TEKNOFESt'in önemli paydaşları arasında yer alan Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de toplantıda konuşma yaptı. Demir; "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi yolunda amaçlar edinmiş böylesine önemli bir organizasyonun paydaşı olmaktan duyduğumuz memnuniyeti sizlerle paylaşmak istiyorum. TEKNOFEST, gelişen ve güçlenen Türkiye'nin daha etkin şekilde varlık göstermesine büyük katkı sağlayacak pek çok unsurun ortaya çıkarılmasında öncü rol oynayacak aktörlerin doğmasına imkan sağlayan bir zemin hazırlamaktadır. Neslimizden aldığımız enerji ile Küresel Güç Vizyonuna ulaşmak için, çok çalışmaya ve durmadan üretmeye devam etmeliyiz. Başkanlığımız, genç kardeşlerimizle önümüzdeki güzel günleri beraber inşa etmek adına, gerek T3 Vakfı, gerekse diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmakta; milli teknoloji hamlesi heyecanını gelecek nesillerle beraber yaşamak adına farklı faaliyetlerle gençlerimize ulaşmayı hedeflemektedir. Bizler inanıyoruz ki geleceğin Nuri Demirağ'ları, Vecihi Hürkuş'ları, tıpkı onların heyecanıyla bu festivalde emek harcayan, yeni fikirler üreten ve hayallerini hayata geçirmeye çalışan gençlerimizden çıkacaktır. Bizler de her daim bu kardeşlerimizin destekçisi olacağız. TEKNOFEST'e başından beri desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu organizasyonu dünyanın en büyük teknoloji festivallerinden biri haline getiren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ve ismini burada sayamayacağım bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. TEKNOFEST 2021'in ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Tanıtım toplantısının son konuşmasını ise güzel şehrimiz İstanbul'umuzun Valisi Sayın Ali Yerlikaya gerçekleştirdi. Vali Yerlikaya konuşmasın şu sözlere yer verdi; TEKNOFEST, 3 yılda küresel kimlik kazandı. Dünyanın en önemli bilim, teknoloji ve uzay festivalleri arasına girdi ve doğduğu yere İstanbul'a döndü. İstanbul'umuzda bu dev organizasyona 2021'de yeniden ev sahipliği yapmaktan büyük sevinç ve heyecan duyuyoruz. Türkiye'nin istikbaline, medeniyetimizin baş şehri İstanbul'dan omuz veriyoruz. Eylül ayında ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyacağımız TEKNOFEST'te buluşmak üzere hepinizi muhabbetle selamlıyorum." dedi.