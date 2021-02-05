Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 05/02/2021

Otokar (OTKAR, Sınırlı Pozitif): Otokar'ın 2020 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem 298,2mn TL ile hem bizim beklentimiz 267mn TL hem de piyasa beklentisi olan 262mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 54,2mn TL net dönem karı açıklamıştı. Tahminimizdeki sapmada brüt kar marjının beklentimizden daha iyi gelmesi etkili olmuştur. Otokar'ın 4Ç2020'de satış gelirleri, toplam satış adedindeki %38'lik artış ve kurların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüksek seviyede olmasının önemli katkısıyla %109,5 oranında artarak 1.159,3mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan satışların maliyeti ise aynı dönemde %84,6 oranında artmış ve buna bağlı olarak brüt kar da %153,1 oranında artarak 509,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %36,4'ten %44'e yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %57,4 oranında artarken, diğer faaliyetlerden gelirler 51,4mn TL'den 10,1mn TL'ye gerilemiştir. Böylece Otokar'ın net faaliyet karı %194,8 oranında artarak 261,3mn TL olmuştur. Şirket'in iştiraklerden gelirleri 4Ç2019'daki 19,2mn TL'den 4Ç2020'de 41,4mn TL'ye yükselirken, finansman tarafında ise 10,9mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Böylece vergi öncesi net dönem karı 52,6mn TL'den 292,9mn TL'ye yükselirken, 5,3mn TL'lik vergi geliri sonrasında 4Ç2020 net dönem karı 298,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.



Son çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in 2020 yılı dönem karı %75,8 oranında artarak 618,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Ziraat Yatırım