Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 05/02/2021

5 Şubat 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Hektaş (HEKTS, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 4Ç2020'deki net dönem karı yıllık %75,9 oranında artarak 61,2mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in satış gelirleri aynı dönem itibarıyla %145,4 oranında büyüme göstererek 4Ç2020'de 304,2mn TL'ye yükselirken, brüt kar %94,7 oranında yükselmiş ve 91,3mn TL olmuştur. Brüt ve kar marjı ise sırasıyla %30 ve %20,1 olmuştur. Bir önceki yılın son çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %37,8 ve %28 idi. Diğer yandan, Şirket'in faaliyet giderleri 4Ç2019'daki 21,1mn TL'den 4Ç2020'de 32,9mn TL'ye yükselirken, net finansman giderleri aynı dönemler itibarıyla 16mn TL artarak 4Ç2020'de 33,1mn TL olmuştur.
Dördüncü çeyrek karı sonrasında Hektaş'ın 2020 yılı net karı 188,3mn TL gerçekleşerek yıllık %29,4 oranında artış göstermiştir.
Ziraat Yatırım
Otokar (OTKAR, Sınırlı Pozitif): Otokar'ın 2020 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem 298,2mn TL ile hem bizim beklentimiz 267mn TL hem de piyasa beklentisi olan 262mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 54,2mn TL net dönem karı açıklamıştı. Tahminimizdeki sapmada brüt kar marjının beklentimizden daha iyi gelmesi etkili olmuştur. Otokar'ın 4Ç2020'de satış gelirleri, toplam satış adedindeki %38'lik artış ve kurların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüksek seviyede olmasının önemli katkısıyla %109,5 oranında artarak 1.159,3mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan satışların maliyeti ise aynı dönemde %84,6 oranında artmış ve buna bağlı olarak brüt kar da %153,1 oranında artarak 509,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %36,4'ten %44'e yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %57,4 oranında artarken, diğer faaliyetlerden gelirler 51,4mn TL'den 10,1mn TL'ye gerilemiştir. Böylece Otokar'ın net faaliyet karı %194,8 oranında artarak 261,3mn TL olmuştur. Şirket'in iştiraklerden gelirleri 4Ç2019'daki 19,2mn TL'den 4Ç2020'de 41,4mn TL'ye yükselirken, finansman tarafında ise 10,9mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Böylece vergi öncesi net dönem karı 52,6mn TL'den 292,9mn TL'ye yükselirken, 5,3mn TL'lik vergi geliri sonrasında 4Ç2020 net dönem karı 298,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Son çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in 2020 yılı dönem karı %75,8 oranında artarak 618,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Ziraat Yatırım
Bursa Çimento (BUCIM, Pozitif): Şirketin 180mn TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle (bedelli) %177,77777 oranında 320mn TL arttırılarak 500mn TL'ye çıkarılması işlemi SPK tarafından onaylanmıştır.
Ziraat Yatırım
Uluslararası Yatırım: Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 30 milyon dolarlık yatırımıyla 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayacağını duyurdu.
Derlüks Deri (DERAS): Şirket %100 bağlı ortaklığı Vizyon Global Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş., KOSKA markası ile helva, lokum v.s. diğer gıda ürünlerini üreten Mahir Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Türkiye genelini kapsayan bir bayilik ve dağıtım anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşmanın hayata geçmesiyle birlikte, şirket bağlı ortaklığının yıllık cirosuna 2020 rakamlarının %16'sına denk gelen 20mn TL civarında olumlu bir etki yapması beklenmektedir.
Ziraat Yatırım
FM İzmit Piston (FMIZP): Şirket'in 4Ç2020'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,6 artarak 10,1mn TL'ye yükselmiştir. Satış gelirleri 4Ç2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %52,7 oranında artan şirketin brüt karı aynı dönemler itibariyle %77,5 oranında artarak 12,9mn TL olmuştur. 4. çeyrek kar rakamıyla birlikte, 2020 yılı net dönem karı 30,5mn TL'ye ulaşmıştır. 2019 yılında 31,5mn TL net dönem karı kaydedilmişti.
Ziraat Yatırım