Joe Biden: ABD'nin çıkarına olduğunda Çin ile birlikte çalışmaya hazırız

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'i ABD'nin en ciddi rakibi olarak tanımladı, ancak ABD'nin bunu yapmak çıkarına olduğunda Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu da vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaretinde konuşan Biden, "Refahımız, güvenliğimiz ve demokratik değerlerimize yönelik olarak en ciddi rakibimiz Çin tarafından yaratılan zorluklar doğrudan uğraşacağız" dedi.

ABD'nin Çin'in ekonomik suistimallerinin üzerine gideceğini, Çin'in insan hakları, fikri mülkiyet ve global yönetişime yönelik ataklarını geri püskürtmek için agresif şekilde hareket edeceklerini de ifade eden Biden, "Ancak, bunu yapmak Amerika'nın çıkarına olduğunda Pekin ile birlikte çalışmaya da hazırız" diye konuştu.

Biden yönetimi ABD-Çin Faz 1 ticaret anlaşmasını gözden geçirecek