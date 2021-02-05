Son dakika haber: Gram altın bu kez ons darbesi yedi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Son dakika haberleri...Gram altın fiyatları dolar kurunun ardından bir darbe de ons tarafından yedi. Dolar kurundaki geri çekilmenin etkisiyle 6 Kasım'da başlayan düşüş trendini sürdüren gram altın, bu kez ons fiyatlarındaki gevşemenin etkisiyle 410 lira kritik seviyesinin altına sarktı. Yeni hafta 1850 dolar çevresinde hareket eden ons altın fiyatları, 1800 dolar psikolojik sınırın altına çekilirken, altın yatırımcılarının aklında hep aynı soru var: "Altın fiyatları için düşüş sürecek mi?" A Para'da yayına katılan Yatırım Finansman Menkul Değerler Stratejisti Vahap Taştan, altın için hangi gelişmelerin fiyatladığı konusunda son dakika değerlendirmelerde bulundu.