Son dakika haber: Altın tahtından oldu! Altın fiyatları sert düşüş kaydetti: İşte yatırımcıların yeni gözdesi...

"ORTA VE UZUN VADEDE ALTIN YENİDEN RAĞBET GÖREBİLİR"

Gümüş şuan da ons altının önüne geçtiğini ancak orta ve uzun vadede ons altının daha fazla bir değer enstrümanı olarak ortaya çıktığını belirten Ergezen, "Özellikle para birimlerine güven azaldıkça, dolar endeksi gevşedikçe, diğer para birimlerine karşı soru işaretleri oldukça ons altın yeniden rağbet görecektir. Bu durumun orta ve uzun vadede bozulması çok zor. Ancak gümüşün önemli bir adım attığı da bir gerçek. Özellikle endüstriyel alanlarda kullanıyor olması çok önemli bir artısı. Zaten ons altına göre öne çıkmasının sebebi de buydu. Eğer ekonomik büyüme aynı hızda devam ederse gümüş yerini daha da sağlamlaştırır. Aksi takdirde arz-talep dengesinin arz yönünde bozulduğu ve ons altının yeniden öne çıktığı bir dönemi görebiliriz. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki gümüş son dönemde altına göre çok daha popüler olduğu ve altını tahtından ettiği de bir gerçek" dedi.