Son dakika haber: Dolar kuru düşüşünü sürdürecek mi? İşte 7 başlıkta doların şifreleri!

Son dakika haberleri…Dolar kuru, 7.02 lira seviyesine gerileyerek , son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL en son 6 Ağustos 2020 tarihinde 7.02 seviyesini görmüştü.
1. TERS DOLARİZASYONLA İLGİLİ İLK SİNYAL GELDİ
Merkez Bankası'nın verilerine göre, 29 Ocak haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 1.1 milyar düşüşle 235 milyar 56 milyon dolar seviyesine geriledi. Bireylerin döviz mevduatı aynı haftada 487 milyon dolar düşüş kaydederek 150 milyar doların altında yer aldı.
Tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 563 milyon dolar gerilerken, yılbaşından bu yana döviz mevduatlarında 602 milyon dolarlık gerileme kaydedildi. Bununla beraber tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 563 milyon dolar düşerken, yılbaşından bu yana döviz mevduatlarında 602 milyon dolarlık gerileme kaydedildi.
2. MERKEZ BANKASI TOPLAM REZERVLERİ 11 AYIN EN YÜKSEK DÜZEYİNE YÜKSELDİ
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri raporuna göre, 29 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 856 milyon dolar artışla 53 milyar 367 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 22 Ocak'ta 50 milyar 511 milyon dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri ise geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 207 milyon dolar artarak 93 milyar 329 milyon dolardan 95 milyar 536 milyon dolara yükseldi. Merkez'in toplam rezervleri en son, pandemi öncesi 28 Şubat 2020 haftasında 107 milyar doların üzerindeydi.
3. 'GEREKİRSE DAHA FAZLA SIKILAŞTIRMAYA GİDERİZ' MESAJI DOLAR KURUNU BASKILIYOR
Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda sıkı para politikasına geçmesi ve 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' mesajlarının piyasalarda realize olmasıyla 2021 yılında dolar kurundaki zayıf seyir güçlendi.
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal yabancı bir ajansa verdiği demeçte, "Faiz indirimini uzun süre gündemimize almamız mümkün görünmüyor" dedi. Ağbal, enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü riskler oluşması durumunda Merkez Bankası'nın piyasanın önüne geçecek adımlar atmaya hazır olduğunu ifade etti.
Ağbal yüzde 5 enflasyon hedefinin yakalanması konusunda sabırlı olunacağının altını çizerken, bu seviye için 2023'ü işaret etti. Ağbal,'ın bu açıklamaları pozitif reel faizin süreceği olarak algılanırken, uzmanlar dolar kuru için bu açıklamaların aşağı yönlü riskleri artırdığını ifade etti.
4. TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ (CDS) KRİTİK SEVİYENİN ALTINA GERİLEDİ
Pandemi döneminde bir ara 643 puan seviyesine kadar yükselen Türkiye'nin 5 yıl vadeli kredi temerrüt takas (CDS) primi 300 kritik puanın altına gerileyerek 295 seviyesine çekildi.
CDS primlerinin özellikle 500 puanın üzerinde yer alması durumunda yabancı yatırımcıların TL varlıklara; hisse senedi ve tahvilde satış yapmasının tetikleyici olarak öne çıkarken, CDS'ler düşmesi durumu ise yabancıların tam tersi olarak alım yapmasının tetikleyicisi olarak yorumlanıyor.
CDS'lerin daha da düşmesi, TL varlıklara olan ilgiyi artacak beklentisi yaratırken, dolar kurunu baskılayan bir diğer etmen olarak karşımıza çıkıyor.
CDS PRİMİ NEDİR?
CDS şirketleri ülkenin borçlarını ödeyememesi riskine karşı yani iflas riskine karşı alacaklının alacaklarını sigortalayan bir sözleşme satar ve bu sözleşmenin fiyatı da ülkenin CDS primidir. Bir ülkenin ya da şirketin CDS primi ne kadar yüksekse borçlanma maliyeti de o kadar yüksek demektir. Çünkü bu prim ister istemez faize yansımaktadır.
5. YABANCI KURUMLAR BEKLENTİLERİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ
Yabancı bankalar yayınladıkları raporlarda dolar/TL'deki zayıf seyrin sürebileceğine dikkat çekti. Citigroup Euro/TL'de kısa pozisyon aldıklarını ve Dolar/TL'nin 7'nin altına inmesini beklediklerini belirtti. Societe General Stratejistleri, Dolar/TL ve Euro/TL'de kısa pozisyon tavsiye ederken, Dolar/TL'de 6,71 hedefi ile kısa pozisyon alınmasını tavsiye edip, zarar-kes seviyesi olarak 7,75'i belirlemişti.
Raporda, "TL'nin mevcut seviyesi TL'de yeniden uzun pozisyon almak için cazip" olduğunu stratejistler, "ABD ve Avrupa'dan yakın vadede Türkiye ekonomisine zarar verecek bir yaptırım beklemiyoruz" demişti.
6. MERKEZ BANKASI DÖVİZ ALIM İHALELERİ AÇABİLİR
Dolar kurunda 8.58 lira seviyesinden 7 lira sınırına kadar sert geri çekilme ile beraber Merkez Bankası yeni dönemde rezervlerini güçlendirme adına döviz alım ihaleleri açabilir.
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, yabancı bir ajansa verdiği demeçte, "Önümüzdeki süreçte; Merkez Bankası olarak rezerv artırma stratejimiz içinde diğer ülke merkez bankaları ile swap anlaşmaları yapılması yer almamaktadır. Bunun yerine, para kur stratejimiz içinde de açıkladığımız üzere, uygulamakta olduğumuz sıkı para politikasına kararlılıkla devam etmek suretiyle güçlü bir dezenflasyonist sürecin oluşması ve kalıcı hale gelmesi sonucunda Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurtiçi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yaparak rezervlerimizi artıracağız" dedi.
Ağbal, ters dolarizasyon eğilimi sonrası döviz alım ihalelerinin açılacağı mesajını net bir şekilde ifade ederken, uzmanlar bu durumun gerçekleşmesi sonrası dolar kurundaki gevşemenin sınırlanabileceğini ifade etti.
7. DOLAR KURU İÇİN 7 LİRA GÜÇLÜ PSİKOLOJİK SINIR
Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan dolar kurunun seyrini değerlendirdi. Doğan, 7 gibi düz rakamlarının psikolojik kırılma noktaları olduğunun altını çizerek, "Dolar kurunda 7 liranın altında anlık aşağı yönlü hareketlerin sertleştiğini görebiliriz" açıklamasını yaptı.
Uzman isim Merkez Bankası'nın sıkı duruş vurgusunun kuru aşağı çekmek için değil, TL'ye olan güveni artırmak ve TL'ye olan istikrarı sağlamak için olduğunu ifade ederek, "Ben bu noktada daha fazla aşağı yönlü hareketlerin belli noktalarda sınırlanacağı kanaatindeyim" dedi.
Uzman isim, aşağı yönlü hareketleri, Merkez Bankası'nın döviz alım ihalelerinin sınırlayabileceğini bildirdi. Doğan, majör bir değişim olmadığı sürece, dövizde tepki alımları dışında yukarı yönlü hareketler beklemediğini açıkladı.
Dolar düşecek mi? Üzeyir Doğan: Dolarda 7 liranın altında hareketler sertleşebilir