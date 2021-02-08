Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 08/02/2021

8 Şubat 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Eis Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Nötr): Şirketin bağlı ortaklığı EİP (EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş)'in Yönetim Kurulu'nda; Baxter Grubu ile 2016 yılında yapılan münhasırlık içeren Dağıtım Sözleşmesi, 2021 yılında sona ermiş olup, Baxter Grubu ilgili iş kolunu kendi bünyesi içerisinde yürütme isteğini EİP'e iletmiştir. Sağlık sektöründe son dönemde, özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi kapsamında yaşanan gelişmeler ve sektörün gelişimi konusundaki beklentiler çerçevesinde Baxter Grubu'nun bu talebi ve diğer stratejik opsiyonlar değerlendirilmiş ve bu kapsamda, EİP bünyesinde yürüttüğü hastane ürünlerinin dağıtımı işine son verilmesi ve hastane ürünlerine ait bazı malvarlığı değerlerinin Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş.'ne ("Baxter Türkiye") devredilmesi konusunda 5 Şubat 2021 tarihinde EİP ile Baxter Türkiye arasında bir Malvarlığı Alım ve Satım Sözleşmesi'nin imzalanmasına karar verilmiştir. İlgili Malvarlığı Alım ve Satım Sözleşmesi uyarınca Baxter Türkiye tarafından EİP'e: İlgili iş koluna dahil envanter ve duran varlıklar haricindeki varlıkların devri için 3,7mn ABD Doları + KDV'lik tutarın devir tarihi olan 1 Mayıs 2021 tarihinden ("Devir Tarihi") sonraki ilk iş günü olan 3 Mayıs 2021 tarihinde, ilgili iş koluna dahil envanter ve duran varlıkların devri için Devir Tarihi'nden hemen önce yapılacak sayımla TL bazında hesaplanan ve sayım gününde geçerli olan T.C. Merkez Bankası ABD Doları/TL döviz alış kuru üzerinden ABD Doları'na çevrilerek belirlenen bedelin Devir Tarihi'nden 180 gün sonra, ilgili iş kolunun 2021 yılında yaratacağı net ciroya bağlı olarak belirlenecek ve en fazla 550.000 ABD Doları'na kadar çıkabilecek ilave performans bedelinin 31 Ocak 2022 tarihine kadar ödenmesi hükme bağlanmıştır. Devredilecek iş kolu kapsamındaki çalışanların iş sözleşmeleri, Devir Tarihi itibarıyla tüm hak ve vecibeleri ile Baxter Türkiye'ye devredilecektir.
Ziraat Yatırım
Aselsan (ASELS, Nötr): Aselsan Konya Silah Sistemleri AŞ tarafından Konya'da yapılacak silah ve silah sistemleri üretim tesisi yatırımının "proje bazlı devlet yardımı" uygulamasıyla desteklenmesi kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ziraat Yatırım
Petkim (PETKM, Nötr): Socar Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, Petkim'in Star hissesi alımında planlarda değişiklik olmadığını belirtti. Mammadov Petkim-Star entegrasyonunun da 2-3 yıl içinde gerçekleşebileceğini aktardı.
Ziraat Yatırım
Tüpraş (TUPRS, Nötr): TÜPRAŞ'ın nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle sunulan, 728 gün vadeli 1,1 milyar Türk lirası nominal değerli kuponlu tahvil ihracı tamamlandı. Söz konusu ihraç Yurt içi Özel Sektör Borçlanma Araçları Piyasası'nda reel sektör tarafından gerçekleştirilen en yüksek miktarlı ihraç olma özelliğine sahip oldu.
Ziraat Yatırım
Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Banka, 126 gün vadeli 400mn TL nominal değerli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla SPK'ya başvuru yapıldığını duyurmuştur.
Ziraat Yatırım
Bankacılık: BDDK'nın "Destek Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ziraat Yatırım
Altınyağ Madencilik (ALMAD): Şirket, 26.10.2020 tarihli özel durum açıklamasında belirttiği üzere, T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından, Malkara Kömür İşletmeleri Ticari İktisadi Bütünlüğü, yapılan ihale sonucunda şirket bünyesine geçmiştir. Söz konusu kömür işletme, Çan Termik Santrali ile 2mn tonluk (1mn tonu opsiyonlu olmak üzere) uzun vadeli kömür satışı için çerçeve anlaşması imzalanmıştır. Şirket, maden sahasındaki kömür rezervini, bölgedeki termik santraller başta olmak üzere sanayi tesislerinde değerlendirme çalışmalarına devam edecektir.
Ziraat Yatırım
Global Yatırım Holding (GLYHO): Şirket'in %95,497 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz'ın halka arz için SPK'ya başvuru yapıldığı bildirildi.
Ziraat Yatırım
Safkar Ege Soğutmacılık (SAFKR): Şirket, Minibüs, Midibüs, ve Otobüs üretimleri yapan Afrika Lokasyonlu Uluslararası Ticari Araç Üreticisi (OEM) yeni bir firma ile Otobüs Yolcu Salonu İklimlendirme Sistemlerinin satışını kapsayan, 269.000 Euro bedelli bir ihracat bağlantısı kesinleştirmiş olup, satış sözleşmesi karşılıklı olarak imza altına alınmıştır. Teslimatlar 6 ay içinde gerçekleştirilecektir.
Ziraat Yatırım