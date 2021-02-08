Son dakika: Dolar kuru düşüşünü sürdürecek mi? 7 başlıkta doların şifreleri!

1. TERS DOLARİZASYONLA İLGİLİ İLK SİNYAL GELDİ

Merkez Bankası'nın verilerine göre, 29 Ocak haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 1.1 milyar düşüşle 235 milyar 56 milyon dolar seviyesine geriledi. Bireylerin döviz mevduatı aynı haftada 487 milyon dolar düşüş kaydederek 150 milyar doların altında yer aldı.

Tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 563 milyon dolar gerilerken, yılbaşından bu yana döviz mevduatlarında 602 milyon dolarlık gerileme kaydedildi. Bununla beraber tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 563 milyon dolar düşerken, yılbaşından bu yana döviz mevduatlarında 602 milyon dolarlık gerileme kaydedildi.