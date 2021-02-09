Dünyada en fazla altın rezervi olan ülkeler! Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?

Dünyada en fazla altın rezervi olan ülkeler sıralandı. En fazla altın rezervi olan ülkeler hangileri? Türkiye'nin altın rezervi ne kadar? Türkiye altın rezervi ile birçok devi geride bıraktı. İşte dünyada en fazla altın rezervi olan ülkeler...
20. AVUSTURYA
280 TON
19. İSPANYA
282 TON
18. LÜBNAN
287 TON
17. BİRLEŞİK KRALLIK
310 TON
16. SUUDİ ARABİSTAN
323 TON
15. ÖZBEKİSTAN
324 TON
14. PORTEKİZ
382 TON
13. KAZAKİSTAN
386 TON
12. TAYVAN
424 TON
11. TÜRKİYE
547 TON
10. HOLLANDA
613 TON
9. HİNDİSTAN
673 TON
8. JAPONYA
765 TON
7. İSVİÇRE
1040 TON
6. ÇİN
1948 TON
5. RUSYA
2299 TON
4. FRANSA
2436 TON
3. İTALYA
2452 TON
2. ALMANYA
3362 TON
1. ABD
8134 TON