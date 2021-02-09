Haberler APara Haberleri Haberler Haberleri Dünyada en fazla altın rezervi olan ülkeler! Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?

Dünyada en fazla olan ülkeler! ’nin rezervi ne kadar?

2018 yılında başlayan yükseliş trendini koronavirüs salgını zamanında güçlendiren son dönemde zayıf bir görüntü çiziyor. Dünyada önemli zenginlik göstergelerinden birisi hiç şüphesiz . Siyasi-ekonomik olarak en güçlü devletler incelendiğinde, bu devletlerin anlamında ön plana çıktığı görülüyor. Küresel çapta altın rezervi olan ülkeler sıralanırken, de altın rezervi en fazla olan ülkelerden biri olarak göze çarpıyor.

Giriş Tarihi: 9.2.2021 12:06 Son Güncelleme: 9.2.2021 12:31 ABONE OL
İşte dünyada altın rezervi ile öne çıkan ülkeler! Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?

Dünyada en fazla olan ülkeler sıralandı. En fazla rezervi olan ülkeler hangileri? 'nin altın rezervi ne kadar? Türkiye altın rezervi ile birçok devi geride bıraktı. İşte dünyada en fazla altın rezervi olan ülkeler...

İşte dünyada altın rezervi ile öne çıkan ülkeler! Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?

20. AVUSTURYA

280 TON

İşte dünyada altın rezervi ile öne çıkan ülkeler! Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?

19. İSPANYA

282 TON

İşte dünyada altın rezervi ile öne çıkan ülkeler! Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?

18. LÜBNAN

287 TON

İşte dünyada altın rezervi ile öne çıkan ülkeler! Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?

17. BİRLEŞİK KRALLIK

310 TON

İşte dünyada altın rezervi ile öne çıkan ülkeler! Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?

16. SUUDİ ARABİSTAN

323 TON

İşte dünyada altın rezervi ile öne çıkan ülkeler! Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?

15. ÖZBEKİSTAN

324 TON

İşte dünyada altın rezervi ile öne çıkan ülkeler! Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?

14. PORTEKİZ

382 TON

İşte dünyada altın rezervi ile öne çıkan ülkeler! Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?

13. KAZAKİSTAN

386 TON

İşte dünyada altın rezervi ile öne çıkan ülkeler! Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?

12. TAYVAN

424 TON

İşte dünyada altın rezervi ile öne çıkan ülkeler! Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?

11. TÜRKİYE

547 TON

İşte dünyada altın rezervi ile öne çıkan ülkeler! Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?

10. HOLLANDA

613 TON

İşte dünyada altın rezervi ile öne çıkan ülkeler! Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?

9. HİNDİSTAN

673 TON

İşte dünyada altın rezervi ile öne çıkan ülkeler! Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?

8. JAPONYA

765 TON

İşte dünyada altın rezervi ile öne çıkan ülkeler! Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?

7. İSVİÇRE

1040 TON

İşte dünyada altın rezervi ile öne çıkan ülkeler! Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?

6. ÇİN

1948 TON

İşte dünyada altın rezervi ile öne çıkan ülkeler! Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?

5. RUSYA

2299 TON

İşte dünyada altın rezervi ile öne çıkan ülkeler! Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?

4. FRANSA

2436 TON

İşte dünyada altın rezervi ile öne çıkan ülkeler! Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?

3. İTALYA

2452 TON

İşte dünyada altın rezervi ile öne çıkan ülkeler! Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?

2. ALMANYA

3362 TON

İşte dünyada altın rezervi ile öne çıkan ülkeler! Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?

1. ABD

8134 TON

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyada en fazla altın rezervi olan ülkeler! Türkiye’nin altın rezervi ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA