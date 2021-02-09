Haberler APara Haberleri Haberler Haberleri HSBC dolar kuru için 6.50 tahmininde bulundu

için 6.50 tahmininde bulundu

İngiltere merkezli dev finans kuruluşu , 7.10 lira olan 2021 yılı sonu /TL beklentisini 6.50 liraya düşürdü.

Giriş Tarihi: 9.2.2021 15:31 Son Güncelleme: 9.2.2021 15:35 ABONE OL
HSBC dolar kuru için 6.50 tahmininde bulundu

HSBC, Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşu, cari açıkta düşüş, yerlilerin dolarizasyon eğilimindeki yavaşlama, yabancıların lira iştahındaki artış gibi etkenlerle yıl sonu için daha önce 7,10 olan Dolar/TL tahminini 6,50'ye indirdi.

Kurum değerlendirmesinde "Dolarizasyonun terse dönmesi ve sermaye akımları Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirmesine kapıyı aralayabilir. Bize göre şeffaf, uygun bir Döviz alım programı TL aleyhine etki yaratmaz" ifadelerini kullandı.

Kuruma göre olası bir döviz alım programı makro ve finansal riskleri azaltacağından Türk Lirası için pozitif dahi olabilir.

Son dakika: Dolar kuru düşüşünü sürdürecek mi? 7 başlıkta doların şifreleri!
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan kritik döviz açıklaması!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
HSBC dolar kuru için 6.50 tahmininde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA