HSBC dolar kuru için 6.50 tahmininde bulundu

HSBC, Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşu, cari açıkta düşüş, yerlilerin dolarizasyon eğilimindeki yavaşlama, yabancıların lira iştahındaki artış gibi etkenlerle yıl sonu için daha önce 7,10 olan Dolar/TL tahminini 6,50'ye indirdi.

Kurum değerlendirmesinde "Dolarizasyonun terse dönmesi ve sermaye akımları Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirmesine kapıyı aralayabilir. Bize göre şeffaf, uygun bir Döviz alım programı TL aleyhine etki yaratmaz" ifadelerini kullandı.

Kuruma göre olası bir döviz alım programı makro ve finansal riskleri azaltacağından Türk Lirası için pozitif dahi olabilir.

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