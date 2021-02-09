Son dakika haber: Türkiye yeni sondaj gemisi alıyor! 'Efsane Cadillac'

Türkiye son yıllarda hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine oldukça hız verdi. Bu faaliyetlerinin sonucunu da yavaş yavaş alan Türkiye, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Tuna-1 kuyusunda yaptığı 405 milyar metreküplük keşif ile dünyada adından söz ettirdi.

Türkiye 4. sondaj gemisini alıyor!