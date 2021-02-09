Son dakika haber: Türkiye yeni sondaj gemisi alıyor! 'Efsane Cadillac'

Son dakika haberi…Karadeniz'de Fatih sondaj gemisinin 405 milyar metreküplük tarihi keşfi ile dünyada büyük yanı uyandıran Türkiye hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine hız verdi. Türkiye, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4. sondaj gemisini alıyor. Norveç'ten gelecek gemi için ön anlaşma yapıldı.
Türkiye son yıllarda hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine oldukça hız verdi. Bu faaliyetlerinin sonucunu da yavaş yavaş alan Türkiye, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Tuna-1 kuyusunda yaptığı 405 milyar metreküplük keşif ile dünyada adından söz ettirdi.
Türkiye 4. sondaj gemisini alıyor!
YENİ SONDAJ GEMİSİNİN ADI: BOLETTE DOLPHIN
Bir süredir sondaj gemisi filosunu genişletme çalışmaları yürüten Türkiye, sondaj gemisi filosuna bir yenisini daha ekliyor. Yeni gelecek gemi ile birlikte sondaj gemisi sayısını 4'e çıkaracak Türkiye'nin üst düzey teknolojik özelliklere sahip gemisinin adının 'Bolette Dolphin' olduğunu ifade edildi.
Güney Kore yapımı geminin Norveç'ten alındığı bildirilirken, satın alma işlemi için ön anlaşmanın da yapıldığı belirtildi. Geminin Türkiye'ye getirilmesi için bürokratik işlemlerin tamamlanması bekleniyor.
GEMİYE EFSANE 'CADILLAC' BENZETMESİ YAPILIYOR
'Bolette Dolphin' Kanuni sondaj gemisinin ardından Türkiye'nin 4. Sondaj gemisi olarak öne çıkarken, geminin diğerlerinden daha üstün kabiliyetlere sahip olduğunu ifade ediliyor. Bu gemi için sektör yetkilileri, ABD'li efsane lüks otomobil markasına atfen, 'Cadillac' benzetmesi yapıyor.