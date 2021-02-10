Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 10/02/2021

10 Şubat 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Aselsan (ASELS, Nötr): ASELSAN ile EZE İnşaat A.Ş. arasında Gebze Darıca Metro Sinyalizasyon Sistemi Temini ile ilgili olarak 08/02/2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN'a toplam 17mn EUR tutarında "Gebze Darıca Metro CBTC-Sürücüsüz Sinyalizasyon Sistemi" siparişi verilmiştir. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2023 yılı içinde tamamlanacaktır.
Ziraat Yatırım
Çemtaş Çelik (CEMTS, Pozitif): Şirketin 4Ç2020'deki net dönem karı 48,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in bir önceki yılın son çeyreğindeki karı 14,5mn TL idi. Şirket'in satış gelirleri 4Ç2020'de 279,9mn TL gerçekleşerek yıllık %68,5 oranında büyüme gösterirken, brüt kar 62,3mn TL ile bir önceki yılın son çeyreğindeki 15,5mn TL brüt karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Operasyonel giderleri yıllık %24,3 oranında artan şirketin esas faaliyet karı 46,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden kur farkı kaynaklı 16,8mn TL gelir kaydeden şirketin bir önceki yıl yatırım geliri 8,3mn TL idi. Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılı net karı 138,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılındaki net kar 56,5mn TL idi.
Ziraat Yatırım
Karsan (KARSN, Nötr): 1 Şubat 2021 tarihinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu otobüs ihalesi için KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açıldığı duyurulmuştu. Kamu İhale Kurumu'nun ilgili kararı gereğince ihale merciinin yapmış olduğu değerlendirmenin sonucu olarak, Şirketin iletmiş olduğu teklifin ekonomik olarak en avantajlı ikinci teklif olduğu iletilmiştir. Şirket gerekli hukuki yollara başvuracaktır.
Ziraat Yatırım
Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Vakıfbank'ın 2020 yılının dördüncü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %39,2 oranında azalarak 669mn TL'ye gerilemiş ve hem beklentimiz olan 695mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 704mn TL'nin biraz altında gerçekleşmiştir.
Ziraat Yatırım
BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK),bankalarca yapılacak repo işlemlerine ilişkin yönetmelikte düzenlemeler yaptı. Düzenlemeye göre, Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları, bankalar tarafından repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek finansal araçlar arasına eklendi.
Yükselen Çelik (YKSLN): Şirket 2021 yılının 1. çeyreğine ilişkin aşağıda yer alan beklentilerini basın-yayın organları, analist veya kurumsal iletişim toplantıları aracılığı ile kamuya duyurulmasına karar vermiştir. 2021 yılının ilk 30 günlük süresi içerisinde şirketin satış gelirlerinde önemli ölçüde büyüme kaydedilmiş olması ve ileriye dönük alınan siparişlerin olumlu beklenti yaratması nedeniyle; Şirketin 2021 yılı birinci çeyreğinde satış gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine nazaran asgari %50 veya daha üzerinde arttıracağı öngörülmektedir. Bununla birlikte nominal FAVÖK ve net kar tutarlarında yine 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine nazaran pozitif büyüme beklenmektedir.
Ziraat Yatırım