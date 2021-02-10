Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 10/02/2021

Karsan (KARSN, Nötr): 1 Şubat 2021 tarihinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu otobüs ihalesi için KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açıldığı duyurulmuştu. Kamu İhale Kurumu'nun ilgili kararı gereğince ihale merciinin yapmış olduğu değerlendirmenin sonucu olarak, Şirketin iletmiş olduğu teklifin ekonomik olarak en avantajlı ikinci teklif olduğu iletilmiştir. Şirket gerekli hukuki yollara başvuracaktır.

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