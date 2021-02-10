Kripto paralar altın ve dövizden rol çaldı! Peki 2021 yılı beklentileri neler?

Covid-19'un etkisiyle 2020'de önemli bir işlem hacmine erişen kripto paralar, dev şirketlerden gelen açıklamalarla rekor üzerine rekor kırıyor. 700 milyar doların üzerinde piyasa hacmiyle kripto para piyasasının belirleyicisi olarak bilinen Bitcoin, Elon Musk'ın CEO'su olduğu ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını duyurmasının ardından yükselişe geçti.
Popülerliği artan kripto para piyasasında ilk 10 kripto paranın tamamında artış görüldü. Şu anda kripto paraların işlem hacmi dünyada 1 trilyon doları bulmuş durumda…Türkiye'deki kripto para piyasasının büyüklüğü aylık 500 ile 700 milyon dolar aralığında. Bu oran 2019'da aylık 200 milyon dolar civarındaydı. Türkiye'de de toplam 1 milyon kişi kripto para piyasasının yatırımcısı durumunda. Yüzde 20'lik kripto parayı elinde bulundurma oranıyla Türk yatırımcı dünyada ön sıralarda.
KRİPTO PARALAR İÇİN 2021 NASIL GEÇECEK?
Bu sorunun cevabını ve olası riskleri sektörün oyuncularıyla konuştuk. Thodex Kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer, "2021 yılında coin birimlerinin değerlerini gelişmeler ışığında artırmasını beklemek mümkün" dedi.
Salgın, aşı konusundaki krizler, mutasyonun geleneksel para birimlerini zayıflattığını söyleyen Özer, şöyle konuştu: "Dolar ve eurodan kaçan yatırımcı, altının da eskisi gibi kazandırmaması nedeniyle Bitcoin başta olmak üzere coin'lere yöneldi. Uzmanlar, 2021'de de bu trendin devam etmesini bekliyor. Yani Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasına olan ilgi artacak. Yatırımcı sayısı yükselecek. İşlem hacmi de dolayısıyla artacak. Dünyanın gelecekteki para birimi coin'ler olacak. Gelecekte kripto para ATM'lerinin de yaygınlaştığını görmek şaşırtıcı olmayacak."
REGÜLASYONLAR KRİTER OLACAK
Bittrt Genel Müdür Yardımcısı Arif Şahin de kripto para hacmine bakıldığında Türkiye'de açılan cüzdan adetlerinde geçen senelere oranla ciddi artışlar olduğunu ve kripto paraların sadece altın değil diğer tüm yatırım araçlarının rakibi haline geldiğini söyledi. Şahin, "Pandemi döneminde Bitcoin ise yüzde 671'lik bir performans sergiledi" dedi. Önümüzdeki dönemde kripto para piyasasını şekillendirecek olan regülasyonların belirleyici kriter olacağını anlatan Şahin, "Bu regülasyonlar bir taraftan yatırımcıları korurken, bir taraftan da ülkelere kazanç kaynağı oluşturabilecek ve kayıt dışı işlemlerden bu piyasayı soyutlayabilecek. Artan güvenli mekanizmalar ışığında da bu piyasanın kullanıcısı ciddi miktarlar da artacak" diye konuştu.
SİBER SALDILAR ARTABİLİR
2021'de başta kripto para piyasaları olmak üzere birçok alanda siber saldırıların da artması bekleniyor. Teknoser Genel Müdürü Ozan İnan, "Deepfake, Blockchain, fidye yazılımı, oltalama ve DNS zehirlenmesi ile akıllı oyuncaklar 2021 yılının en önemli siber tehditleri olacak. Teknoloji arttıkça, siber saldırılardaki yöntemler de artıyor. Sesi ve yüzü kopyalayarak da finans alanında çeşitli saldırılara imza atıyorlar. Fabrika otomasyonlarına dönük saldırılar ve online ticarette ödemeleri sabote etmeye dönük kötü amaçlı atakların da artacağını öngörüyoruz" diye konuştu.
GÜVENİLİR ALIM-SATIM İÇİN BUNLARA DİKKAT?
*Kripto para piyasasında değerler, saliselik değişiklikler gösteriyor. Anlık olarak bunları görüp, işlem yapmak gerekiyor.
* Piyasada güvenli işlem yapmak için alım-satım konusunda kullanıcıya özgür bir ortam sunulması şart.
* Kâr edildiğinde satım, düştüğünde alım fırsatı için saliseler içinde karar veriliyor. O nedenle sistemin kullanıcıya bu alanı açması gerekiyor.
* Yatırımcıya kâr satışı yaptırmayan ya da fiyat düştüğünde alım imkanı sunmayan platformları sorgulamak, işlem yaparken dikkatli olmakta fayda var.