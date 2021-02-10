Kripto paralar altın ve dövizden rol çaldı! Peki 2021 yılı beklentileri neler?

REGÜLASYONLAR KRİTER OLACAK

Bittrt Genel Müdür Yardımcısı Arif Şahin de kripto para hacmine bakıldığında Türkiye'de açılan cüzdan adetlerinde geçen senelere oranla ciddi artışlar olduğunu ve kripto paraların sadece altın değil diğer tüm yatırım araçlarının rakibi haline geldiğini söyledi. Şahin, "Pandemi döneminde Bitcoin ise yüzde 671'lik bir performans sergiledi" dedi. Önümüzdeki dönemde kripto para piyasasını şekillendirecek olan regülasyonların belirleyici kriter olacağını anlatan Şahin, "Bu regülasyonlar bir taraftan yatırımcıları korurken, bir taraftan da ülkelere kazanç kaynağı oluşturabilecek ve kayıt dışı işlemlerden bu piyasayı soyutlayabilecek. Artan güvenli mekanizmalar ışığında da bu piyasanın kullanıcısı ciddi miktarlar da artacak" diye konuştu.