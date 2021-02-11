Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 11/02/2021

11 Şubat 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Ford Otosan (FROTO, Pozitif): Ford Otosan'ın 2020 yılı son çeyrek net dönem karı 1.927mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 1.532mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 1.492mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gerçekleşen satış gelirleri ile brüt kar marjı etkili olmuştur. Ford Otosan'ın 4Ç2019'deki net dönem karı 616,8mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %82,2 oranında artmış ve 20.961mn TL olmuştur. Satış gelirlerindeki artışın 48 puanı yurtdışı satış gelirlerindeki %61'lik yükselişten kaynaklanmıştır. Yurtiçi satışlar 2019'un aynı çeyreğine göre adetsel bazda %92 artarken, yurtdışı satışlar ise adetsel bazda %12 artış kaydetmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %75,6 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %142,3 artışla 2.787mn TL'ye yükselirken, brüt kar marjı 3,3 puan artışla %13,3 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen senenin aynı dönemine göre %81,7 artmış ve 707,9mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden net 35,5mn TL gider kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı %141,4 artışla 2.044mn TL'ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 2,4 puan artışla %9,8 olmuştur. Diğer faaliyet gelirleri hariç FAVÖK %138 artışla 975mn TL olurken, FAVÖK marjı 2,6 puan artışla %11,1'e yükselmiştir. Finansman tarafında net 242,9mn TL gider kaydedilmiştir. 4Ç2019'daki finansman gideri 188,7mn TL idi. Şirket 4Ç2020'de çeyrekte 126,8mn TL'lik vergi geliri yazmıştır. 4Ç2019'da 41,7mn TL vergi gideri kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde 4Ç2020 net dönem karı 4Ç2019'a göre %212,5 artış kaydetmiştir. Net kar marjı da 3,8 puanlık artışla %9,2 olarak hesaplanmaktadır.
4. çeyrek karıyla birlikte şirketin 2020 yılı net dönem karı 2019'a göre %114,1 artışla 4.195mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
2020 sonuçlarının ardından şirket 2021 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Ford Otosan 2021 yılında ihracat artışı beklentisine paralel üretimde %19-25 arasında artış olabileceğini öngörmektedir. Özet tablo aşağıda yer almaktadır.
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Türk Traktör (TTRAK, Pozitif): Şirket'in 4Ç2020'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 347,7mn TL artarak 416mn TL'ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi şirketin son çeyrekte 365mn TL net dönem karı açıklaması yönündeydi. Satış gelirleri 4Ç2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %125,3 oranında artan şirketin, brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %203,7 oranında artarak 565mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 6 puan yükselişle %23,1'i göstermiştir. Operasyonel giderleri %44,8 oranında artan şirket, 8,7mn TL diğer faaliyet geliri yazmış ve 446,3mn TL esas faaliyet karı kaydetmiştir. Faaliyet kar marjı 8,3 puan artışla %18,3 olmuştur. Türk Traktör'ün 4Ç2020 FAVÖK'ü 468mn TL ile 4Ç2019'un 339mn TL üzerinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan FAVÖK marjı 7,3 puan iyileşmeyle %19,2 olmuştur. Finansman gelirleri 12mn TL'yi göstermiştir. 4Ç2019'daki finansman giderleri 39,9mn TL idi. Şirketin yılın 4. çeyreğindeki net kar marjı 10,7 puan artarak %17'ye yükselmiştir.
4. çeyrek kar rakamıyla birlikte, 2020 yılı net dönem karı 776,4mn TL'ye ulaşmıştır. 2019'da 111,9mn TL net dönem karı kaydedilmişti.
Türk Traktör 2021 yılı Türkiye traktör pazarını 53-59bin adet (2020 48,3bin adet) aralığında beklemektedir. İç piyasaya toplam traktör satış adet beklentisi ise 26-29,5bin adet (2020 22,4bin adet) aralığındadır. Ayrıca, 2021 yılı ihraç traktör satış beklentisi 13,5-15bin adet (2020 12,5bin adet) aralığında öngörülmektedir. Diğer taraftan sene sonu yatırım harcaması beklentisi 250-320mn TL (2020 135mn TL) arasındadır.
Türk Traktör ayrıca hisse başına 15,9268489TL brüt kar payı dağıtımını genel kurula teklif etme kararı almıştır. Planlanan kar payı hak kullanım tarihi 25.03.2021 olup, dünkü hisse kapanışına göre kar payı verimi %8,9 olarak hesaplanmıştır.
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İnşaat: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) inşaat maliyetlerinin aralık ayında yüzde 2,68 arttığını, 2020'deki yıllık artışın yüzde 25,02 olduğunu açıkladı. TÜİK'e göre, 2020 aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre yıllık bazda malzeme endeksindeki artış yüzde 30,34 olurken, işçilik endeksindeki artış yüzde 13,74'te kaldı. Kaynak: Dünya
Kontrolmatik (KONTR): Şirketin ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. ye ait Gürcistan'da yer alan Upper Namakvhani Hidroelektrik Santrali ve Lower Namakvhani Hidroelektrik Santrali olmak üzere toplamda 434 MW büyüklüğündeki Namakvhani Hidroelektrik Santral Projesi kapsamında 220kV Indoor GIS Sistemi Temini; tasarım, imalat, mühendislik hizmetleri, fabrika testlerinin yapılması, sistemin sahaya teslimi, montaj süpervizörlük hizmeti, sistemin yüksek gerilim testlerinin yapılması işleri için vermiş olduğu vergiler hariç 4mn USD tutarındaki teklife ilişkin sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu sözleşme vergiler hariç 4mn USD bedelle 10.02.2021 tarihi itibariyle imzalanmıştır.
Ziraat Yatırım
Kron Telekomünikasyon (KRONT): Şirket ile Turkcell arasında Kron'un Quality Assurance, Marta AAA ve RTNI (CG Logger) yazılım ürünlerini kapsayan 3 yıllık bir anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmanın toplam bedeli 30,3mn TL ve 330bin USD + KDV'dir.
Ziraat Yatırım
Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Şirket'in 2021 Ocak ayındaki toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %18 oranında artarak 576,9mn TL'ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibarıyla %17 oranında artarak 410,7mn TL olmuştur. Prim üretiminde yüksek paya sahip kara araçları (kasko) ile yangın ve doğal afetlerde prim üretim artışı sırasıyla %46 ve %21 oranında gerçekleşmiş ve yine sırasıyla 114,8mn TL ve 115,7mn TL olarak gerçeklemiştir. Hastalık / Sağlık branşındaki prim üretimi ise 56,8mn TL gerçekleşerek yıllık %38 oranında düşüş kaydetmiştir.
Ziraat Yatırım