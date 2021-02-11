Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 11/02/2021

Ford Otosan (FROTO, Pozitif): Ford Otosan'ın 2020 yılı son çeyrek net dönem karı 1.927mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 1.532mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 1.492mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gerçekleşen satış gelirleri ile brüt kar marjı etkili olmuştur. Ford Otosan'ın 4Ç2019'deki net dönem karı 616,8mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %82,2 oranında artmış ve 20.961mn TL olmuştur. Satış gelirlerindeki artışın 48 puanı yurtdışı satış gelirlerindeki %61'lik yükselişten kaynaklanmıştır. Yurtiçi satışlar 2019'un aynı çeyreğine göre adetsel bazda %92 artarken, yurtdışı satışlar ise adetsel bazda %12 artış kaydetmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %75,6 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %142,3 artışla 2.787mn TL'ye yükselirken, brüt kar marjı 3,3 puan artışla %13,3 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen senenin aynı dönemine göre %81,7 artmış ve 707,9mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden net 35,5mn TL gider kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı %141,4 artışla 2.044mn TL'ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 2,4 puan artışla %9,8 olmuştur. Diğer faaliyet gelirleri hariç FAVÖK %138 artışla 975mn TL olurken, FAVÖK marjı 2,6 puan artışla %11,1'e yükselmiştir. Finansman tarafında net 242,9mn TL gider kaydedilmiştir. 4Ç2019'daki finansman gideri 188,7mn TL idi. Şirket 4Ç2020'de çeyrekte 126,8mn TL'lik vergi geliri yazmıştır. 4Ç2019'da 41,7mn TL vergi gideri kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde 4Ç2020 net dönem karı 4Ç2019'a göre %212,5 artış kaydetmiştir. Net kar marjı da 3,8 puanlık artışla %9,2 olarak hesaplanmaktadır.



4. çeyrek karıyla birlikte şirketin 2020 yılı net dönem karı 2019'a göre %114,1 artışla 4.195mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.



2020 sonuçlarının ardından şirket 2021 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Ford Otosan 2021 yılında ihracat artışı beklentisine paralel üretimde %19-25 arasında artış olabileceğini öngörmektedir. Özet tablo aşağıda yer almaktadır.

Ziraat Yatırım