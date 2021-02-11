Son dakika: Altın için milyem değer dönemi: Bankadan bankaya değişen uygulama bitecek!

Son dakika haber…Altın fiyatları artan talep nedeniyle 2020 yılında hem gram tarafında hem de ons tarafında tarihi zirvelerini gördü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), altın yatırımcısını korumak için altına standart getirdi. Buna göre bankalar müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınları asgari olarak belirlenen "milyem" değerleri üzerinden değerleyecek.
ALTIN İÇİN BANKADAN BANKAYA DEĞİŞEN UYGULAMA BİTİYOR
Yetkililer, "Şubeden şubeye, bankadan bankaya değişen uygulama bitecek" dedi. Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlenmesi anlamına geliyor. Bu değerin hesaplanması için altından yapılan maddenin içinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1.000 ile çarpılıyor.
ALTIN FİYATLARI İÇİN 2021 YILI BEKLENTİLERİ
Altın fiyatları 2018 yılında başlayan yükseliş trendini koronavirüs pandemisi döneminde güçlendirdi. 2020 yılında yatırımcıların en çok takip ettiği yatırım enstrümanlarından biri olan altın için 2021 yılı beklentileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar 'Altın fiyatları düşecek mi', 'Altın fiyatları yükselecek mi', 'Altın fiyatları ne kadar' gibi sorulara yanıt ararken A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatları hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.
DEV TEŞVİK PAKETİNE RAĞMEN ALTIN FİYATLARI YUKARI HAREKETLENMİYOR
Altın fiyatları için teşvik paketi haberlerine rağmen zayıf bir görüntü çizildiğini ifade eden Karabulut, "Bu özellikle 2020 başlarındaki ve ikinci çeyrekteki hareket kuvvetliydi. İlk etapta altın fiyatları için fonların sıkışmasıyla bir satış baskısı görmüştük. Sonrasında ise faizlerin düşürülmesi ve teşvik paketlerinin etkisiyle kuvvetli bir yukarı yönlü ivme gördük. Fakat 2 trilyona yakın bir teşvik paketinin konuşulmasına rağmen altın fiyatları için bir düşüş hareketi olduğunu görüyoruz" dedi.
"TEŞVİK PAKETLERİNİN ARTIK SONUNA GELİNDİ"
Teşvik paketlerinin artık sonuna gelindiğini vurgulayan Karabulut, "Özellikle 1.9 trilyon dolarlık bu teşvik paketinin enflasyon tarafına da olumsuz yansıyabileceği söyleniyor. Diğer taraftan ABD Hazine Bakanı Yellen'ın buna karşın araçların olduğunu belirtiyor. Yani artık teşvik paketlerinin sonuna geldik. Marjinal fiyat hareketlerinin oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz" dedi.
"ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN 1820 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ"
Ons altın fiyatları için 1820 dolar seviyesinin önemine dikkat çeken Karabulut, "Bu seviyenin altında kalınması durumunda ons altın fiyatları için 1750 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyorum" dedi.
"ALTIN FİYATLARI İÇİN HİKAYENİN SONUNA GELDİK"
Olumsuz koronavirüs aşısı haberlerinin altın fiyatları için yukarı yönlü bir etki yarattığını ifade eden uzman isim, "Genel itibariyle değerlendirirsek altının hikayesinin sonuna geldik. Hatta ben bitti diye düşünüyorum" dedi.
"UZUN ZAMANDIR KONUŞULUYOR: TEŞVİK PAKETİ ZATEN FİYATLANDI"
Özellikle 1820 dolar seviyesinin altında, ons altın fiyatları için 1790-1750 seviyesine kadar bir geri çekilme olabileceğini tahmin eden Karabulut, "Uzun zamandır teşvik paketinin konuşuluyor olması zaten beklentinin fiyatlandığını gösteriyor. Artık altın fiyatı itibariyle çok fazla hareketlenmelere neden olmuyor. Ben altının hikayesinin bittiğini düşünüyorum" dedi.
İşte Karabulut'un A Para'daki o altın fiyatları değerlendirmesi:
Altın fiyatları için düşüş sürecek mi? Yeliz Karabulut: Altının hikayesi bitti