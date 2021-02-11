Son dakika: Koronavirüs mutasyon haberleri ile dünya alarma geçti! Korkutan açıklamalar geliyor…

"MUTASYON DÜNYAYA YAYILACAK: MÜCADELE EN AZ 10 YIL SÜRECEK"

İngiltere Koronavirüs Genom Konsorsiyumu Başkanı Sharon Peacock İngiltere'de görülen koronavirüs mutasyonunun tüm dünyaya yayılacağını ve virüsle mücadelenin en az on yıl süreceğini savundu.

Peacock "Virüse bir çözüm bulduğumuz ya da virüs hastalığa neden olmayacak şekilde mutasyona uğradığı zaman mücadele bitmiş demektir. Ancak bence bunun olması yıllar sürecek. Benim görüşüme göre önümüzdeki on yıl daha bununla uğraşacağız" dedi.