Son dakika: Koronavirüs mutasyon haberleri ile dünya alarma geçti! Korkutan açıklamalar geliyor…

Son dakika haberleri…Koronavirüs aşısı uygulaması dünyada ilk kez İngiltere'de başladı. Milyonlarca insan İngiltere'de uygulanan koronavirüs aşısı uygulamalarından gelecek olumlu haberleri beklerken, biranda mutasyon haberleri patlak verdi. Önce mutasyonun daha hızlı bulaşmaya neden olduğunu duyuruldu. Ardından koronavirüs aşılarını etkilemeyeceği açıklandı. Daha sonra gelen yeni mutasyonlar ise açıklamaları daha kötümser boyuta itti…
"MUTASYON DÜNYAYA YAYILACAK: MÜCADELE EN AZ 10 YIL SÜRECEK"
İngiltere Koronavirüs Genom Konsorsiyumu Başkanı Sharon Peacock İngiltere'de görülen koronavirüs mutasyonunun tüm dünyaya yayılacağını ve virüsle mücadelenin en az on yıl süreceğini savundu.
Peacock "Virüse bir çözüm bulduğumuz ya da virüs hastalığa neden olmayacak şekilde mutasyona uğradığı zaman mücadele bitmiş demektir. Ancak bence bunun olması yıllar sürecek. Benim görüşüme göre önümüzdeki on yıl daha bununla uğraşacağız" dedi.
"KORONAVİRÜS MUTASYONLARI SAĞLADIĞIMIZ İLERLEMEYİ ORTADAN KALDIRABİLİR"
Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs mutasyonu sonrası virüsün hakim konuma gelmelerine karşı hazırlanmak gerektiğini ifade ederek, "Koronavirüs mutasyonları şu ana dek sağladığımız ilerlemeyi ortadan kaldırabilir" dedi.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN (DSÖ) KORONAVİRÜS AŞISI ÜRETİCİLERİNE MUTASYON UYARISI
Güney Afrika'da uygulaması durdurulan AstraZeneca aşısı, aşıların mutasyonlar üzerindeki etkinliğiyle ilgili endişe yarattı. DSÖ, aşı üreticilerini mutasyonları dikkate almaya çağırdı.
DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Güney Afrika'nın, AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı ve etkinliğiyle ilgili uyanan şüpheler üzerine planlanan aşılamaları geçici olarak durdurması konusunda, "Bu her halükarda endişe verici bir haber. Bu gelişme, aşıların hızlıca üretilip insanlara ulaştırılmak zorunda kalındığını gösteriyor" dedi.
"KORONAVİRÜS AŞILARI MUTASYONA UYUMLU HALE GETİRİLMELİ"
DSÖ Genel Sekreteri, "Virüslerin mutasyona uğradığını biliyoruz. Ve koronavirüs aşılarının etkili olabilmeleri için mutasyonlara uyumlu hale getirilmesi gerektiğini de biliyoruz" dedi.
Güney Afrika'da hükümete danışmanlık yapan Koronavirüs Komitesinin Başkanı Salim Abdulkerim, AstraZeneca'nın koronavirüs aşısıyla ilgili olarak "Daha düşük bir etki bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk" açıklaması yaptı.
İngiltere Başkanı Boris Johnson, koronavirüs vakalarının azaldığını ifade ederek, "Vaka sayıları azalıyor ancak ayağımızı henüz virüsün boğazından çekemeyiz" dedi.
"YAKIN TEMASLARDA POZİTİFLİK ORANI 2 KATINA ÇIKTI"
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, insanları sabırlı olmaya davet ederken, "İnsanların kesin bir şey duymak istediğini biliyorum ama pandemi döneminde kesin konuşmak zor. İnsanların bu yaz tatil yapabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi. İrlanda Başbakanı ise, "İngiltere'de görülen koronavirüs mutayonu etkisiyle yakın temaslılarda pozitiflik oranı 2 katına çıktı" diye konuştu.
YUNANİSTAN SERT KAPANMA ÖNLEMLERİ ALACAK
Koronavirüs için 3 yeni mutasyon haberinin endişesi devam ederken, İngiltere'de iki yeni mutasyon daha saptandı. Yunanistan Başbaşkanı Miçotakis, vaka sayılarındaki artışın ciddi endişe yarattığını ifade ederek, Atina ve Pire'nin dahil olduğu Attiki bölgesinde ivmelenen koronavirüs vaka artışı ve mutasyon sayılarında tespit edilen yoğunluk üzerine 11-28 Şubat'ta "sert kapanma" önlemlerinin alınacağını duyurdu.
AVRUPA BİRLİĞİ İTİRAF ETTİ: AŞIDA BAZI HATALAR YAPTIK
Avrupa Birliği (AB), aşı tedarikinde yaşanan sorunları aşamıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu konuda uyguladıkları stratejide bazı hatalar yaptıklarını kabul ederken, hataları "Bazı aşılara onay verilmesinde gecikilmesi, aşı üretim kapasitesi konusunda fazla iyimser olmak ve siparişlerin zamanında teslim edileceğine fazla güvenmek' olarak sıraladı.
SAĞLIK BAKANI FAHRETİN MUTASYON HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası son dakika açıklamalarda bulundu. Son günlerde artan vakaların ardından Türkiye'de ne kadar mutasyonlu virüs olduğunu duyuran Bakan Koca, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Klinik seyir bakımından farklılık göstermediğini düşündüğümüz kaynağı belli olmayan çok sayıda mutasyon dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmektedir."
"Bunlardan 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 adet de kökeni belli olmayan varyant tespit edildi. İngiltere'de başlayan mutasyonun hastalığın seyrinde değişiklik yapmamakla birlikte bulaşıcılığını arttırdığına yönelik önemli bilgiler var. Mutasyonların varlığı kısıtlamalarla ilgili takvimimizi de etkiliyor"
"Mutasyonların özellikle Avrupa ülkelerinde salgının seyrine etkisinin fazla olduğunu biliyoruz. Ülkemizde mutasyonların bölgesel bir farklılığa yol açmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu mutasyon sayıları giderek artmaya devam ediyor. Var olan vaka sayılarında önemli oranda bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz"
"Bütün illerimizde benzer şekilde özellikle son 2 hafta vaka artışının olduğunu genel olarak görüyoruz. Özelde mutasyonun bulunduğu bölgede yoğun bir artış gözlemimiz şu anda yok. Bunu da çok yakından takip ediyoruz."
"Mutasyonda bulaştırıcılığın daha fazla olduğunu ve daha önce bir arada bulunmakla geçen virüsün daha kısa sürede bu bulaştırıcılığın olduğunu biliyoruz."
"Güney Afrika ve Brezilya için farklı yaklaşımlar söz konusu. Bununla ilgili daha net bir şey söyleyemiyoruz. Bizim özellikle tedbirler noktasında daha hassas davranmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum."
"Her geçen gün mutasyon görülen il sayısının arttığını biliyoruz. Zannedersem 32 hatta 33 ile çıkmış oldu."