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2020'de yıllık yüzde 9.0 arttı

Türkiye genelinde Aralık'ta aylık bazda yüzde 1.3 arttı ve 2020 yılı artışı da yüzde 9.0 olarak belirlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.2.2021 10:34 Son Güncelleme: 12.2.2021 10:34 ABONE OL
Sanayi üretimi 2020'de yıllık yüzde 9.0 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Aralık'ta yıllık bazda, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 6.0, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 9.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi de yüzde 4.9 arttı.

TÜİK verilerine göre, Aralık'ta aylık bazda, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 3.5 ve imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 1.4 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 1.4 düştü.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de, 2020 yılının son çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 10.1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de yüzde 4.8 arttı.

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Sanayi üretimi 2020'de yıllık yüzde 9.0 arttı
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