Altın fiyatları canlı rakamlar! 12 Şubat altın fiyatları anlık ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın 22 ayar bilezik, yarım altın, Cumhuriyet altını, ata altın kaç TL?

Son dakika haberi...Altın fiyatları hiç süphesiz 2020 yılında en çok takip edilen konular arasında yer aldı. 2020 yılında ons altın yatırımcısına yüzde 25 kazanç sağlarken, gram altın ise yüzde 56 yükselişle yatırımcısının yüzünü güldürdü. 2021 yılı ile beraber aşağı yönlü seyir izleyen altın fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri en çok takip edilen yatırım enstrümanları arasında yer alıyor. Dün altının ons fiyatları için yaşanan düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 412,5 liradan tamamladı. Peki 12 Şubat 2021 Cuma altın fiyatları ne kadar oldu?