Piyasalarda haftanın gündemi Merkez Bankası olacak: Faiz kararı bekleniyor

NEW YORK BORSASINDA YÜKSELİŞ HIZI AZALSA DA REKORLAR KIRILDI

Piyasaların gündeminin odağındaki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı devam ederken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in teşvik paketinin uygulamaya konulması halinde ekonominin gelecek yıl tam istihdam düzeyini yakalayabileceğine ilişkin açıklamaları ekonomide hızlı toparlanma beklentilerini artırdı.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, işsizlik programlarının süresi dolmadan ekonomik destek paketinin onaylanmasını beklediğini belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell, hafta içinde yaptığı konuşmada iş gücü piyasasına değinerek "Erken dönemdeki şaşırtıcı toparlanma hızına rağmen güçlü bir iş gücü piyasasından halen çok uzağız." ifadesini kullandı. Destekleyici para politikasının devam edeceği sinyalini veren Powell, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını atlatılana kadar politika desteğinin geri çekilmesinin düşünülmemesi gerektiğini vurguladı.

ABD'de bu hafta açıklanan veriler ise karışık bir görünüm ortaya koydu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta beklentilerle paralel bir seyir izleyerek aylık yüzde 0,3 artış kaydetti. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 6 Şubat ile biten haftada 793 bine gerilemesine rağmen piyasa beklentilerinin ve salgın öncesi dönemdeki seviyelerin üzerinde gerçekleşti.

Demokratların hava yolu şirketlerinin desteklenmesine yönelik 14 milyar dolarlık kaynak ayırmayı planladığına ilişkin haberler ise hava yolu şirketlerinin hisselerinin alıcılı seyretmesine neden oldu.

Bu gelişmelerle yükseliş eğilimini koruyan New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1, S&P 500 endeksi yüzde 1,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,73 değer kazandı ve böylece üç endekste tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışlarını gerçekleştirdi.

15 Şubat ile başlayan haftanın veri takviminde, salı yayımlanacak New York Fed sanayi endeksi, çarşamba Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, perakende satışlar ile Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perşembe konut satışları, cuma ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek. ABD'de piyasalar pazartesi günü tatil nedeniyle olacak.