KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİNDE LİMİT 60 ARTTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek karara göre, hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limit, "Güçlendirme kredisi"nde 50 binden 80 bin liraya yükseltildi. "Konut yapım", "Konut edindirme", "İş yeri yapım" ve "İş yeri edindirme" kredilerinde ise 125 binden 200 bin liraya yükseltildi.

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı da 625 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı.