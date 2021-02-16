Son dakika haberi…Dolar kuru yaklaşık 195 gün sonra 7 liranın altına çekilerek, önemli bir psikolojik sınırı kırmış oldu. Haftanın ikinci işlem gününde, sabah saatlerinde Dolar/TL, 6.95 seviyesinin altını görerek zayıf bir görüntü çizdi.
DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?
Ekonomide yeni dönem adımları, söylemleri ve reform hareketlerinin etkisiyle dolar kuru Kasım ayında yönünü aşağı çevirdi. Kur, 6 Kasım tarihinde tüm zamanların en yüksek seviyesini 8.58 lira ile test etmiş, Merkez Bankası'nın bu tarihten itibaren enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda 675 baz puan faiz artırımı ve güçlü bir şekilde para politikasında uzun bir süre sıkı duruş sürecek mesajı vermesi sonrası dolar kuru, Şubat 2021 Para Politikası Toplantısı öncesi 6.95 seviyesinin altını gördü.
Dolar/TL'de tarihi zirvesi seviyesi dikkate alındığında 6 Kasım'dan bu yana (Yaklaşık 102 gün) kayıp yüzde 19'un üzerine çıktı.
Merkez Bankası'nın yüzde 5 enflasyon hedefi stratejisi doğrultusunda piyasaya verdiği net mesajlar, "Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz" açıklaması dolar kurunu baskılayan en büyük etmen olarak göze çarptı.
TERS DOLARİZASYON BAŞLADI
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, uzun bir süre faiz indirimlerinin gündemde olmadığını belirtirken, Türk lirasının emsal ülkelerin para birimlerine göre daha fazla getiri sunması yabancı ilgisini artıran başlıca etmen oldu.
Ağbal, yüzde 5 enflasyon hedeflemesi doğrultusunda sabırlı olunacağının altını çizerek, kritik yıl olarak da 2023'ü işaret etti. Bunun yanında, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında üst üste 2 hafta azalma yaşanırken, piyasalarda hakim görüş "Ters dolarizasyon başladı" oldu.
Merkez Bankası'nın son verilerine göre yerlilerin döviz mevduatları bir önceki haftanın verilerine göre 2.1 milyar dolar geriledi. Yerlilerin döviz mevduatlarındaki bu düşüş, 2020 yılının Nisan ayından bu yana en sert gerileme olarak dikkat çekti.
"TERS DOLARİZASYON HIZLANACAK"
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abuzer Pınar A Para'da dolar/TL üzerine değerlendirmelerde bulundu. Pınar, dolar kurunun 7 liranın altına inmesiyle ters dolarizayonun hızlanacağını ifade ederek, "Ters dolarizasyon başladı" dedi.
Prof. Dr. Abuzer Pınar: 7 liranın altında ters dolarizasyon hızlanacak
"TERS DOLARİZASYON BORSAYA OLAN İLGİYİ ARTIYOR"
Ekonomist Semra Demircioğlu A Para'da Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirdi. Bankacılık sektörünün Borsa İstanbul'u desteklemesi durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamının gelebileceğini ifade eden uzman isim, "Ters dolarizasyon borsaya olan ilgiyi artıyor" dedi.
Ekonomist Semra Demircioğlu: Ters dolarizasyon borsaya olan ilgiyi artıyor
GOLDMAN SACHS: DOLARDAKİ ZAYIFLAMA GELİŞEN ÜLKELER İÇİN DESTEKLEYİCİ OLACAK
Goldman Sachs'a göre dolardaki zayıflama gelişen ülkeler için destekleyici olacak. Goldman Sachs Group Stratejistleri Zach Pandl ve Kamakshya Trivedi gelecek 6 ayda dolarda düşüşün sürmesini beklediklerini açıkladı. Stratejistler, bu yıl TL'nin para birimlerindeki yükselişe öncülük ettiğini de ifade etti.
TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ (CDS) 285 PUANIN ALTINA GERİLEDİ
Pandemi döneminde bir ara 643 puan seviyesine kadar yükselen Türkiye'nin 5 yıl vadeli kredi temerrüt takas (CDS) primi gerileyerek 285 seviyesinin altına çekildi.
CDS primlerinin özellikle 500 puanın üzerinde yer alması durumunda yabancı yatırımcıların TL varlıklara; hisse senedi ve tahvilde satış yapmasının tetikleyici olarak öne çıkarken, CDS'ler düşmesi durumu ise yabancıların tam tersi olarak alım yapmasının tetikleyicisi olarak yorumlanıyor.
CDS'lerin daha da düşmesi, TL varlıklara olan ilgiyi artacak beklentisi yaratırken, dolar kurunu baskılayan bir diğer etmen olarak karşımıza çıkıyor.
GÜÇLÜ DEZENFLASYONİST SÜREÇ VE TERS DOLARİZASYON SONRASI DÖVİZ ALIM İHALELERİ GELECEK
Dolar kurunda 8.58 lira seviyesinden 7 lira sınırına kadar sert geri çekilme ile beraber Merkez Bankası yeni dönemde rezervlerini güçlendirme adına döviz alım ihaleleri açabilir.
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, yabancı bir ajansa verdiği demeçte, "Önümüzdeki süreçte; Merkez Bankası olarak rezerv artırma stratejimiz içinde diğer ülke merkez bankaları ile swap anlaşmaları yapılması yer almamaktadır. Bunun yerine, para kur stratejimiz içinde de açıkladığımız üzere, uygulamakta olduğumuz sıkı para politikasına kararlılıkla devam etmek suretiyle güçlü bir dezenflasyonist sürecin oluşması ve kalıcı hale gelmesi sonucunda sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurtiçi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yaparak rezervlerimizi artıracağız" dedi.
"DOLAR/TL'DE 6,85'İN ALTI GÖRÜLEBİLİR"
Portföy yöneticisi Işık Ökte, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Dolar/TL'de görülen aşağı yönlü hareketin 6,85 ana desteğinin de altına devam edebileceğine inanıyorum. Ancak o seviyelerden Merkez Bankası'nın rezerv artırmak için döviz alımlarına başlayacağını düşünüyorum.'' sözlerini kullandı.
Ökte, "Dolar/TL'de 6,85 desteği psikolojik açıdan da önemli. HSBC raporunda da 2021 sonu için 6,50 seviyesi yeni hedef olarak bildirilmişti ve artık 6,85 ile 6,50 seviyeleri, döviz piyasası için yeni kritik bölgeler olarak öne çıkıyor diyebiliriz. Ancak, burada önemli olan iki nokta var. Birincisi, TCMB döviz alımlarına 6,85 seviyelerinde başlar mı? Yol haritası nasıl çizilir. İkincisi de ters dolarizasyon gerçekleşir mi?'' dedi.
"KURLARDA DAHA STABİL BİR SEYİR ÖNE ÇIKABİLİR"
Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek de, "Kurların daha stabil ve öngörülebilir patikada hareket etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
2021'de global anlamda zayıf dolar temasının devamını öngördüklerini kaydeden Gödek, "Bu nedenle reel faiz makası ile öne çıkan Türk lirası gibi gelişmekte olan ülke para birimlerine girişler devam edebilir." ifadelerini kullandı.
Gödek, Türk varlıklarında son 2 yıldır takip edilen yabancı yatırımcıların düşük pozisyonlanması, azalan ülke risk primi ve sıkı para politikası vurgusunun giderek kuvvetlenmesinin de bu düşüncelerini desteklediğini belirtti.
Dolar endeksi için başlıca önemli para birimlerinin hareketlerinin de dikkatle izleneceğini aktaran Gödek, "Avro ve Japon yeni gibi iki önemli rezerv para biriminden değer kazancı şeklinde destek gelmedikçe dolar endeksinde 90 bölgesi etrafında dalgalanma süreceğinden, Dolar/TL'de bir süre 7,00-7,10 bandı öne çıkabilir. Girişlerin hızlanması ve yurt içi yerleşiklerin de ters dolarizasyona katılması durumunda ilk hedef 6,85 seviyesi olacaktır." dedi.
PİYASALARIN GÖZÜ PPK TOPLANTISINDA: MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR
2021 yılının ikinci Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek. Merkez Bankası son toplantısında piyasa beklentisine paralel politika faizini yüzde 17 seviyesinde sabit tutarken, gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacağının altını çizdi.
Ekonomistlerin büyük çoğunluğu 18 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısında faizin yeniden sabit tutulacağını bekliyor.
Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararı konusunda öngörülerini paylaştı. Karabulut, enflasyonun yüzde 15'in üzerine çıkması durumunda Mart ayı toplantısında Merkez Bankası'nın ince ayar şeklinde bir faiz artırımı yapabileceğini ifade ederek, "Merkez Bankası'nın Şubat toplantısında bir faiz artışı beklemiyorum" dedi.
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