DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Ekonomide yeni dönem adımları, söylemleri ve reform hareketlerinin etkisiyle dolar kuru Kasım ayında yönünü aşağı çevirdi. Kur, 6 Kasım tarihinde tüm zamanların en yüksek seviyesini 8.58 lira ile test etmiş, Merkez Bankası'nın bu tarihten itibaren enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda 675 baz puan faiz artırımı ve güçlü bir şekilde para politikasında uzun bir süre sıkı duruş sürecek mesajı vermesi sonrası dolar kuru, Şubat 2021 Para Politikası Toplantısı öncesi 6.95 seviyesinin altını gördü.

Dolar/TL'de tarihi zirvesi seviyesi dikkate alındığında 6 Kasım'dan bu yana (Yaklaşık 102 gün) kayıp yüzde 19'un üzerine çıktı.

Merkez Bankası'nın yüzde 5 enflasyon hedefi stratejisi doğrultusunda piyasaya verdiği net mesajlar, "Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz" açıklaması dolar kurunu baskılayan en büyük etmen olarak göze çarptı.