SON DAKİKA: Altın fiyatları için psikolojik destek kırıldı! Altın düşüşünü sürdürecek mi?

Son dakika haberi...Altın fiyatları 2021 yılının Şubat ayına da hareketli başladı. 2020 yılında hem gram tarafında hem de ons tarafında tarihi zirvelerini gören altın fiyatları 2021 yılında yönünü aşağı çevirdi.
GRAM ALTIN 2021'DE YATIRIMCISINA YÜZDE 11'İN ÜZERİNDE KAYBETTİRDİ
6 Kasım 2020 tarihi itibariyle 540 lira tarihi zirve seviyesinin görülmesinin ardından gram altın fiyatları düşüş trendi içerisine girdi. Gram altın, yurt içinde ekonomide yeni dönem adımları ve söylemlerinin etkisiyle dolar kurundaki sert düşüşe paralel geriledi. 2020 yılını 454 lira seviyesinden kapatan gram altın yaklaşık son 7 ayın en düşük seviyesi olan 400 lira kritik düzeyinin altına kadar çekilerek yatırımcısına 2021 yılında yüzde 11'ün üzerinde kayıp yaşattı. Gram altın fiyatları en son 20 Temmuz 2020 tarihinde 398 lira seviyesini görmüştü.
ONS ALTIN FİYATLARI BASKI ALTINDA
Olumlu koronavirüs aşısı gelişmeleriyle tarihi zirve seviyelerinden gerileyen ons altın fiyatları, ABD'de gündemde olan 1.9 trilyon dolarlık dev teşvik paketi beklentilerine rağmen zayıf bir görüntü çiziyor. Ons altın pandemi döneminde teşvik paketleri ve düşük faiz politikalarının etkisiyle riskten kaçan, alternatif yatırım arayan yatırımcıların gözdesi konumundaydı.
ONS GERİLEDİ: GRAM ALTINDA PSİKOLOJİK SINIR KIRILDI
Ons altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde 1800 dolar kritik seviyesinin altına sarkarak, 1774 dolara kadar çekildi. Ons altındaki bu geri çekilmeye paralel, yurt içinde gram altın fiyatları 398 lirayı gördü.
Uzmanlar ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketlenmenin altın fiyatları üzerinde baskı unsuru oluşturduğunu belirtirken, ABD'de enflasyonda yukarı yönlü beklentilerinin altın fiyatları için şu aşamada destekleyici olmadığını ifade etti.
TARİHİ ZİRVELERE GÖRE GRAM YÜZDE 25 ONS YÜZDE 12 KAYBETTİRDİ
Ons altın 1817 dolar seviyesi dikkate alındığında 2075 dolar olan tarihi zirvesinden 258 dolar aşağıda yer alarak yatırımcısına yüzde 12 kayıp yaşattı. Gram altın ise tarihi zirvesinden 137 lira aşağıda bulunarak, yaklaşık yüzde 25 kayıp yaşadı.
"ABD'DE ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ ALTIN FİYATLARI İÇİN POZİTİF OLABİLİR"
İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. ABD'de teşvik ile birlikte tasarruf oranlarının ve petrol fiyatlarının yükselmesinin önümüzdeki dönemde enflasyon konusunda soru işaretleri yaratacağını belirten Mutlu, "ABD'de enflasyondaki yükseliş altını pozitif etkileyebilir" dedi.
Altın fiyatları yükselir mi? Fiyatlamada öne çıkan gelişmeler neler?
"GRAM ALTIN FİYATLARI 430 LİRAYI KIRARSA YUKARI YÖNLÜ BİR HAREKET YAPABİLİR"
Global Menkul Değerler Türev Piyasalar Direktörü A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Gram altında hem ons hem de dolar kurundaki düşüşle beraber bir aşağı yönlü hareket izlendiğini ifade ederek, "Gram altın 430 lira direncini kırarsa tekrar yukarı yönlü bir hareket yapabilir" dedi.
Gram altın fiyatları için yön ne olacak?
"ONS ALTIN FİYATLARI 1760 DOLARA KADAR GERİ ÇEKİLEBİLİR"
A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para'da emtia piyasalarındaki öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi. Keskintürk, 1810 doların altında ons altında 1760 seviyesine kadar geri çekilme görülebileceğini ifade ederek, "Gümüşte 30 doların üzerinde altınla beraber yukarı yönlü hareketinin devamı beklenebilir" dedi.
Altın fiyatları ve gümüşte önemli teknik seviyeler neler?
"GRAM ALTINDA UZUN VADEDE YÜKSELİŞ İÇİN 450 LİRANIN ÜZERİNDE KALICILIK GEREKİYOR"
Stratejist Cüneyt Paksoy A Para'da altın fiyatları için teknik değerlendirmelerde bulundu. Ons altının 200 günlük ortalama civarında olduğunu ifade eden Paksoy, "Gram altında uzun vadede yukarı yönlü hareketin başlaması için 450 lira üzerinde kalıcılık gerekiyor" dedi.
Son dakika: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? | Video
"ALTIN FİYATLARI İÇİN HİKAYENİN SONUNA GELDİK"
Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da altın ve gümüş fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Uzman isim, teşvik paketlerinin zaten sonuna gelindiğini ifade ederek, "Altının hikayesinin sonuna geldik" dedi.
Altın fiyatları için düşüş sürecek mi? Yeliz Karabulut: Altının hikayesi bitti