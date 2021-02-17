SON DAKİKA: Altın fiyatları için psikolojik destek kırıldı! Altın düşüşünü sürdürecek mi?

GRAM ALTIN 2021'DE YATIRIMCISINA YÜZDE 11'İN ÜZERİNDE KAYBETTİRDİ

6 Kasım 2020 tarihi itibariyle 540 lira tarihi zirve seviyesinin görülmesinin ardından gram altın fiyatları düşüş trendi içerisine girdi. Gram altın, yurt içinde ekonomide yeni dönem adımları ve söylemlerinin etkisiyle dolar kurundaki sert düşüşe paralel geriledi. 2020 yılını 454 lira seviyesinden kapatan gram altın yaklaşık son 7 ayın en düşük seviyesi olan 400 lira kritik düzeyinin altına kadar çekilerek yatırımcısına 2021 yılında yüzde 11'ün üzerinde kayıp yaşattı. Gram altın fiyatları en son 20 Temmuz 2020 tarihinde 398 lira seviyesini görmüştü.