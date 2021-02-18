ABD'de dev teşvik paketi önümüzdeki hafta çıkabilir

Haber portali Punchbowl News'un "konuya yakın kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, yaygın bir yardım programı içeren paket değişiklik yapılmaksızın onaylanacak.



Buna karşın pakete ilişkin haberlerde, ABD Kongresi'nde, paketin büyüklüğünün 1.9 trilyon doların hafif üzerine çıktığı belirtilen tartışmaların sürdüğüne dikkat çekiliyor. Bununla birlikte, Demokratlar paketin geçmesine ilişkin iyimserliklerini koruyorlar ve tüm sorunlar zamanında çözümleneceğine inanıyorlar.



Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, daha önce yaptığı açıklamada, Biden'ın 15 dolarlık asgari ücret teklifinin mevzuata konulmayabileceğinin farkında olduğunu söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü: Biden'ın en büyük önceliği yeni teşvik paketi