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'de dev teşvik paketi önümüzdeki hafta çıkabilir

Başkanı 'ın 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin, ABD Kongresi'nde önümüzdeki hafta onaylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

DHA
Giriş Tarihi: 18.2.2021 16:46 Son Güncelleme: 18.2.2021 16:56 ABONE OL
ABD'de dev teşvik paketi önümüzdeki hafta çıkabilir

Haber portali Punchbowl News'un "konuya yakın kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, yaygın bir yardım programı içeren paket değişiklik yapılmaksızın onaylanacak.

Buna karşın pakete ilişkin haberlerde, ABD Kongresi'nde, paketin büyüklüğünün 1.9 trilyon doların hafif üzerine çıktığı belirtilen tartışmaların sürdüğüne dikkat çekiliyor. Bununla birlikte, Demokratlar paketin geçmesine ilişkin iyimserliklerini koruyorlar ve tüm sorunlar zamanında çözümleneceğine inanıyorlar.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, daha önce yaptığı açıklamada, Biden'ın 15 dolarlık asgari ücret teklifinin mevzuata konulmayabileceğinin farkında olduğunu söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü: Biden'ın en büyük önceliği yeni teşvik paketi

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ABD'de dev teşvik paketi önümüzdeki hafta çıkabilir
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