SON DAKİKA: Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu!

Son dakika haberleri…Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Şubat 2021 toplantısı Naci Ağbal başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu. TCMB, piyasa beklentisine paralel politika faizini yüzde 17 seviyesinde sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 17,00 olarak kaldı.

Ekonomistlerin büyük çoğunluğu faizde değişiklik beklemezken, bir kısmı da 75-100 baz puan aralığında bir artış bekliyordu. TCMB, Naci Ağbal yönetimindeki ilk toplantısında faizi 475 baz puan, Aralık toplantısında faizi 200 baz puan artırmış, Ocak toplantısında ise değişikliğe gitmemişti.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 18 MART'TA GERÇEKLEŞECEK

Merkez Bankası Beklenti Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 11,23, 12 ay sonrası için yüzde 10,36 ve 24 ay sonrası için yüzde 9,36 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 9,4 seviyesinde bulunuyor. TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %14,97 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 18 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Toplantı sonrasında yapılan Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemektedir. Salgına bağlı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki aşağı yönlü etkileri sınırlı kalırken, hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler sürmektedir. Salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üzerindeki olumsuz etkisi devam etmektedir.

PARASAL SIKILAŞTIRMANIN KREDİLER VE İÇ TALEP ÜZERİNDEKİ YAVAŞLATICI ETKİLERİNİN DAHA BELİRGİN HALE GELMESİ BEKLENİYOR

Diğer taraftan, finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte son dönemde kredi büyümesi yavaşlamaya başlamıştır. İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Gerçekleştirilen güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin hale gelmesi beklenmekte, böylelikle enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarının kademeli olarak zayıflayacağı öngörülmektedir.

SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU KARARLILIKLA UZUN BİR MÜDDET SÜRDÜRÜLECEKTİR

Öte yandan, uluslararası emtia fiyatlarında süregelen artış eğilimi ve bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumaktadır. Bu doğrultuda, 2021 yılsonu tahmin hedefi dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir.

"DÖVİZ REZERVLERİNİN ARTIŞ EĞİLİMİNE GİRMESİ FİNANSAL İSTİKRARI OLUMLU ETKİLEYECEK"

Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler kapsamında enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin göstergeler, yayılım endeksleri, talep ve maliyet unsurları ve enflasyon beklentilerinin tahmin ufku içerisinde hedeflerle uyumu yakından izlenmektedir. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır. Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir. Sıkı para politikası duruşunun bu şekilde sürdürülmesinin fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmesinin yanında, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.

TCMB karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimsemektedir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."