Son dakika: TÜİK duyurdu: Şubat ayında Tüketici güveni arttı

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre %1,5 oranında arttı; Ocak ayında 83,3 olan endeks, Şubat ayında 84,5 oldu.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 66,3 OLDU



Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ocak ayında 63,7 iken, Şubat ayında %4,1 oranında artarak 66,3 oldu.



HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ 84,5 OLDU



Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ocak ayında 83,8 iken, Şubat ayında %0,8 oranında artarak 84,5 oldu.



GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 91,7 OLDU



Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ocak ayında 88,2 iken, Şubat ayında %4,0 oranında artarak 91,7 oldu.



DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 95,5 OLDU



Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Ocak ayında 97,3 iken, Şubat ayında %1,9 oranında azalarak 95,5 oldu.