Son dakika haber: Altın fiyatları çifte darbe yedi: Altın 400 liranın altında kalıcı olacak mı?

HEM ONS HEM DE DOLAR/TL'NİN ETKİSİYLE 400 LİRANIN ALTI GÖRÜLDÜ

Uzman isim, gram altın fiyatları için hesaplamanın formül gereği ons ve dolar/TL'den oluştuğunun altını çizerek, "Dolayısıyla hem ons altındaki hem de dolar/TL'deki düşüş gram altın için 400 TL altı fiyatlanmasını beraberinde getirdi" dedi.