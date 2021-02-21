Bitcoin'de bir ilk yaşandı! Altın tahtından mı olacak?





2 TRİLYON DOLARI AŞTI



Altının küresel çapta 10 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu rakama Bitcoin ulaşabilir mi? Ya da ne kadar zamanda ulaşır bilinmez ama çıkışında altına benzetilen Bitcoin'in bu değerlere ulaşması imkânsız da değil. Altının bu kadar değerli olmasının nedeni, arzın öngörülebilir olması. Bitcoin 50 bin doların üzerinde gezinerek, altını büyük ölçüde geride bırakmış durumda. Altcoinlerde de durum pek farklı değil. Ethereum, rekorlar kırıyor ve 2 bin doları da aştı. Piyasa değeri ise 233 milyar dolar düzeyinde. Yılbaşından bu yana da yüzde 172 değer kazandı. Tüm kripto para birimlerinin piyasa değeri ise iki katından fazla artarak 800 milyar dolardan yaklaşık 2 trilyon dolara yükseldi.