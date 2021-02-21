Piyasalar Fitch moraliyle başlayacak: Borsa İstanbul'dan haftalık kapanış rekoru geldi

Küresel piyasalarda geçen hafta, ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmeler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve açıklanan makroekonomik veriler takip edilirken, yurt içinde gündemin odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi vardı.

Fitch Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltti

Dünya genelinde Covid-19 salgınında vaka artış hızı yavaşlarken, aşılama çalışmalarında yakalanan başarılı sonuçlar ekonomideki toparlanmaya ilişkin beklentileri olumlu yönde etkilemeye devam etti. Covid-19 salgınında mutasyon riski ve enflasyon endişeleri ise yatırımcıların risk iştahını törpüleyen faktörlerdi.

Özellikle artan emtia fiyatları ve ekonomideki toparlanma beklentilerine paralel yükseliş eğiliminde hareket eden petrol ve bakır fiyatları ile tarım emtia fiyatlarındaki yüksek seyir enflasyon endişeleriyle birlikte tahvil faizlerinin de yükselmesine neden oldu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri bir haftada yüzde 1,22'den yüzde 1,36'ya çıkarak son bir yılın en yüksek seviyesini gördü. Brent petrolün varil fiyatı 65 dolar sınırını test etmesi sonrası 62 doların hemen üzerinde dengelenirken, bakırın libresi yüzde 7'nin üzerinde değer kazanarak 4,04 dolar ile Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Geçen haftanın son işlem gününde, dünya genelinde açıklanan şubat ayı öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin genel olarak tahminlerin üzerine çıkması da ekonomideki toparlanma fiyatlamalarını güçlendirdi.

Pay piyasalarında, hafta genelinde karışık bir seyir izlenirken, kripto para birimlerine yönelik ilgi ve fiyatlamalardaki aşırılık, finansal piyasalarda gündemin en önemli konularından biri oldu. Bitcoin'in fiyatı yükseliş eğilimini sürdürerek 56.000 doları aşarken, toplam piyasa değeri de 1 trilyon dolara ulaştı.

Bu haftanın takviminde ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunum ile ABD ve Almanya'da açıklanacak 2020 yılının 4. çeyreğine ilişkin büyüme verileri öne çıkıyor.