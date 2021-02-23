SON DAKİKA: Bitcoin yorumu pahalıya patladı! Elon Musk öyle bir para kaybetti ki!

Son dakika haberi...Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, ABD'de Tesla hisselerinde yaşanan sert düşüsün etkisiyle 15 milyar doların üzerinde kayıp yaşayarak, dünyanın en zengin unvanını Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'a kaptırdı.
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık alım yapması ve "Yakın gelecekte ürünlerimiz için bir ödeme aracı olarak kabul etmeye hazırlanıyoruz" açıklamasında bulunması ile yükseliş trendini güçlendirerek önce 50 bin dolar bandını yukarı yönlü kırdı.
BİTCOİN SERT YÜKSELDİ SERT DÜŞTÜ
Artan kurumsal alımların desteğinde Bitcoin, 58 bin dolarlık yeni zirveyi gördükten sonra, tüm kripto piyasalarına gelen satışlarla yaklaşık 10 bin dolarlık düşüşle 48 bin dolar düzeyine kadar geriledi.Bitcoin sert düştü: 50 bin dolara geriledi
MUSK'UN BİTCOİN'DEN KAZANDIĞI PARA ŞİRKETİN NET KARINI GEÇTİ
Tesla, ABD'nin sermaye piyasası kurumuna (SEC) Ocak ayına ilişkin olarak yaptığı bildirimde 1,5 milyar dolar tutarında Bitcoin alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. En büyük hacimli kripto para Bitcoin'in hızlı yükselişi sonrası Musk, bu yatırımdan sadece 3 haftada 970 milyon dolar kazanç elde etti. Musk'ın ünlü elektrikli otomobil şirketi Tesla ise 2020 yılında toplam 721 milyon dolar net kar elde etmişti. Böylece Tesla'nın 1,5 milyarlık Bitcoin yatırımından elde ettiği kar, bir yıllık araç satışı karını geçmiş oldu.
ELON MUSK'UN AÇIKLAMALARI KRİPTO PARALAR ÜZERİNDE ETKİLİ OLUYOR
Twitter'da 45 milyondan fazla takipçisi olan Musk, son dönemde kripto paralar ile ilgili paylaşımlar yaparak, coinler üzerinde sert hareketlere neden oluyor.
Daha önce Elon Musk, Twitter'da, profiline Bitcoin etiketi koymuş, bundan sonra kripto para biriminin değeri yüzde 10'un üzerinde artış göstermişti.
Kripto para birimlerinden Dogecoin'de Elon Musk'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımların etkisiyle sert hareketler sergilemiş bir günde yaklaşık yüzde 25 değer kazanmıştı.Yine Elon Musk yine Dogecoin: Kripto para yeniden ilk 10 arasına girdi
'DEĞERİNİN ÜZERİNDE' DEDİ: BİTCOİN ÇAKILDI
Elon Musk'ın bu kez hafta sonu 58 bin dolarla zirve tazeleyen Bitcoin'in değerinin üzerinde olduğunu söylemesinin ardından sert hareketler yaşandı. Bitcoin yüzde 15'in üzerinde değer kaybederek 50 bin doların altına geriledi.
Bitcoin'in sert düşüşü sonrası, 1.5 milyar dolarlık Bitcoin alımı yapan Tesla'nın hisseleri yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti. Bununla beraber Tesla CEO'su Elon Musk, şirketinin hisselerinin sert düşmesi nedeniyle sadece 1 günde 15 milyar dolar kaybederek, dünyanın en zengin insanı unvanını yeniden Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'a kaptırdı.
"ELON MUSK KADAR PARANIZ YOKSA DİKKATLİ OLUN"
Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates, Bitcoin ve Elon Musk konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gates, Bitcoin'in Elon Musk'a göre bir şey olduğunu belirterek, "Bitcoin'e çok üstten bakmıyorum ancak eğer Elon Musk kadar paranız yoksa dikkatli olun" ifadesini kullandı.
Kripto paralarla ilgili konuşan Gates, dijital para birimlerine yatırım yaptıklarını ifade ederek, dijital paranın iyi bir şey olduğunu söyledi. Gates, Bitcoin madenciliğinde çok fazla enerji harcandığını belirterek, "Bitcoin'de kimliğiniz belli olmadan işlem yapılabiliyor. Biz de dijital paralara yatırım yapıyoruz ama bizde kimin ne yaptığı belli oluyor" açıklamasında bulundu.
ABD HAZİNE BAKANI YELLEN UYARDI: OLDUKÇA SPEKÜLATİF BİR VARLIK
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Bitcoin'in çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanıldığını ve verimsiz-spekülatif varlık olarak nitelendirdi. Yellen, "Kripto para piyasalarının yasadışı işlemler için bir araç olarak kullanılmadığından ve yatırımcı koruması olduğundan emin olmak önemlidir" dedi.
Yellen, Bitcoin'i oldukça spekülatif bir varlık olarak tanımlayarak, "Bence insanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı. Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim" açıklamasında bulundu.
Yellen daha önce de, ABD hükümetinin, düzenleyici sorumluluklara uyduklarından emin olmak için kripto para piyasa kuruluşlarına ilişkin düzenleme yapabileceğini ifade etmişti.Janet Yellen: ABD kripto para piyasalarını düzenlemeyi planlıyor ABD Hazine Bakanı Yellen'dan 'Bitcoin' uyarısı: Yasa dışı finansman için kullanılıyor