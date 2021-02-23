SON DAKİKA: Elon Musk öyle bir para kaybetti ki! Artık dünyanın en zengin insanı değil

ABD HAZİNE BAKANI YELLEN UYARDI: OLDUKÇA SPEKÜLATİF BİR VARLIK

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Bitcoin'in çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanıldığını ve verimsiz-spekülatif varlık olarak nitelendirdi. Yellen, "Kripto para piyasalarının yasadışı işlemler için bir araç olarak kullanılmadığından ve yatırımcı koruması olduğundan emin olmak önemlidir" dedi.

Yellen, Bitcoin'i oldukça spekülatif bir varlık olarak tanımlayarak, "Bence insanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı. Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim" açıklamasında bulundu.

Yellen daha önce de, ABD hükümetinin, düzenleyici sorumluluklara uyduklarından emin olmak için kripto para piyasa kuruluşlarına ilişkin düzenleme yapabileceğini ifade etmişti.

Janet Yellen: ABD kripto para piyasalarını düzenlemeyi planlıyor

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan 'Bitcoin' uyarısı: Yasa dışı finansman için kullanılıyor