Son dakika haber: Merkez Bankası'ndan kritik adım: Türk Lirası için yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde ve yükümlülük türlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verdi.
TCMB'den yapılan açıklamaya göre, ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmesine, Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 20'den yüzde 15'e düşürülmesine karar verildi.
Detaylar şu şekilde:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitmiştir. 2021 yılı Para ve Kur Politikası metninde zorunlu karşılık oranlarının fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda sade bir çerçevede parasal duruşu ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyici bir araç olarak kullanılacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede,
- Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde ve yükümlülük türlerinde 200 baz puan artırılmasına,
- Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmesine,
- Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 20'den yüzde 15'e düşürülmesine karar verilmiştir.
Yapılan bu değişikliklerle, rezerv opsiyon kullanım oranlarının kalan dilimler için aynı seviyede kalması halinde, Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 25 milyar TL artması, buna karşın döviz ve altın cinsinden toplam zorunlu karşılık tesislerinin 0,5 milyar ABD doları tutarında azalması öngörülmektedir.
Ek olarak, Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranı 150 baz puan artırılarak yüzde 13,5 olarak belirlenmiştir. Söz konusu değişiklikler, tesisi 5 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan 19 Şubat 2021 yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır."
MERKEZ BANKASI'NIN ZORUNLU KARŞILIK HAMLESİ NE ANLAMA GELİYOR?
Işık Menkul Değerler Risk Yönetim Uzmanı Ali Akbulut, A Para'da Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık hamlesini değerlendirdi. Akbulut, yurt içinde küresel piyasaların nasıl şekilleneceğinin önemli olduğuna dikkat çekerek, "Zorunlu karşılık hamlesiyle Merkez Bankası'nın sıkılaşma politikasının devam edeceğinin sinyallerini verdi. Piyasadan TL'yi çekmek için atılmış bir adım" dedi.
Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık hamlesi ne anlama geliyor?
TCMB ZORUNLU KARŞILIK ORANLARINI TÜRK LİRASI YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN ARTIRDI: RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için artırdı. Değişiklik yapılan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Düzenlemeye göre; Türk Lirası zorunlu karşılık oranları mevduat/katılım fonu, vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli yüzde 4'ten yüzde 6'ya, 1 yıla kadar vadeli yüzde 2'den yüzde 4'e, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e, çıkarıldı.
Yatırım bankaları için fonları için yüzde 6'dan yüzde 8'e, diğer yükümlülükler 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e, 3 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarıldı.