Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Avrupa Birliği açıklaması

Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir gündem için fırsat mevcut. Bunun için çalışmaya hazırız" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Avrupa Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Olivér Várhelyi ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede Türkiye ile AB arasındaki ikili ve ticari ilişkiler ile iki taraf arasındaki iş birliğinin karşılıklı çıkar ve anlayış temelinde geliştirilmesine yönelik öncelikli gündem konuları ele alındı. Türkiye'nin AB'ye aday ülke ve Gümrük Birliği ortağı olarak, AB ile ilişkilerine büyük önem verdiğini vurgulayan Bakan Pekcan, Türkiye'nin hâlihazırda AB ile ileri seviyede bir bütünleşme tesis etmiş olduğunu vurguladı. Bakan Pekcan, "Her fırsatta stratejik hedefimizin Avrupa Birliği'ne tam üyelik olduğunun altını çiziyoruz. AB ile ilişkilerimize bu anlayış içinde yaklaşıyoruz" dedi.



Bakan Pekcan, uluslararası ekonomik ve ticari gelişmeler karşısında Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkileri ileri taşımanın, Avrupa bölgesindeki değer zincirlerinin güçlendirilmesi ve rekabetçiliklerinin artırılması bakımından fırsatlar sunduğunu kaydetti.



'AB ÜLKELERİNDEKİ İŞ DÜNYASI DA DESTEKLİYOR'



Bakan Pekcan, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir gündem için fırsatların mevcut olduğunu belirterek, bunun için çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin pandemi döneminde önem kazanan hizmetler ve e-ticaret gibi yeni alanları kapsayacak şekilde genişletilmesinin ve mevcut yapısal sorunlarının giderilmesinin önemine dikkat çeken Bakan Pekcan, sürecin hem Türkiye'deki hem de AB ülkelerindeki iş dünyası tarafından da desteklediğini kaydetti. Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde en önemli ve nihai hedefinin tam üyelik olduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, bu amaçla Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulacak pozitif gündemin kilit unsurlarından birinin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi olduğunu kaydetti.



Bakan Pekcan, mart ayında gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif gündemin oluşturulmasını hedefleyen somut adımların atılmasına yönelik beklentilerini de dile getirdi. Bakan Pekcan, Gümrük Birliği'nin işleyişini doğrudan etkileyen AB teknik komitelerine Türkiye'nin de katılım sağlaması gerektiğinin altını çizdi. AB'nin çelik ürünlerinde uyguladığı önlemlere ilişkin endişe ve beklentilerini de gündeme getiren Bakan Pekcan, AB'nin önlemlerinin iki taraf arasındaki anlaşmalara ve ortaklık ruhuna uygun şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Bakan Pekcan, artık AB'den ikili ilişkinin önemine yakışan bir yaklaşım benimseyerek, Türk çeliğinin rekabet kurallarına uygun olarak AB piyasasına sunulmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini dile getirdi.



AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI



Komiser Varhelyi ile Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın Gümrük Birliği'ne etkilerini de değerlendiren Bakan Pekcan, bu kapsamda, AB tarafından atılacak adımların, ticarette bir korunma aracına dönüşmemesi, bunun yerine AB'nin stratejik hedeflerine katkı sağlayacak bir işbirliğinin geliştirilmesine odaklanılması gerektiğini vurguladı. Bakan Pekcan, bu süreçte, Türkiye'nin hem aday ülke statüsü hem Gümrük Birliği ortağı olarak, üye ülkelerin yeşil dönüşümü için oluşturulan finansman imkânlarına erişim sağlamasının kritik öneme sahip olduğuna da işaret etti. Covid-19 pandemisi ile mücadelede işbirliği ve dayanışmanın önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Pekcan, AB'nin Covid-19 aşılarına dönük son dönemde hayata geçirdiği ön izin uygulamasına ilişkin, Türkiye'nin de ortaklık ilişkisine uygun bir şekilde muaf ülkeler arasına eklenmesi gerektiğini belirtti. Bakan Pekcan, Türkiye'nin AB'deki yerini alması gerektiğine işaret ederek, bu kapsamda Türkiye'nin AB'ye üyelik hedefine katkı sağlayacak ortak çalışmaların büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

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