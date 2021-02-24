3 dev kurumdan Türkiye açıklaması: Büyüme tahminlerini yükselttiler!

Türkiye ekonomisi 2020 yılında pandemi döneminde alınan tedbirler, açıklanan ekonomi destek paketleri ile bir çok ekonomiden pozitif ayrıştı. 2021 yılı içinde pozitif sinyaller veren Türkiye, uluslararası dev kuruluşların dikkatini çekti. Bank of America (BofA) Türkiye'nin 2021'de yüzde 4,6, Goldman Sachs yüzde 6, Moody's ise yüzde 4 büyüyeceğini öngörerek, tahminlerinde yukarı yönlü revizeye gittiler.
GOLDMAN SACHS BÜYÜME BEKLENTİSİNİ YÜZDE 6'YA YÜKSELTTİ
Goldman Sachs, 2021 yılı için yüzde 4 olarak öngördüğü Türkiye büyüme beklentisini yüzde 6'ya çıkardı. Kurum Türk Lirası'nda kaydedilen prim dolayısıyla yıl sonu politika faizi beklentisini de yüzde 16,5 seviyesine çekti. Raporda para politikasındaki sıkılaşmasının ve emtia fiyatlarındaki artışın 2021 sonundan itibaren ileriye doğru büyüme görünümünde bir durağanlaşma yaratabileceğine dikkat çekildi.
BOFA 2021 BÜYÜME BEKLENTİSİNİ %4,1'DEN %4,6'YA ÇIKARDI
Bank of America, (BofA) Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini %4,1'den %4,6'ya çıkardı. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'de ilk çeyrekte büyümede görülen yavaşlamaya karşın büyüme görünümünün güçlü kalmaya devam ettiği kaydedildi.
Kuruluş, 2020 yılı büyüme tahminini de son çeyrekteki güçlü talebi dikkate alarak %1'den %2,2'ye yükseltti. Raporda, Türkiye'de bazı bölgelerde gelecek ay kısıtlama tedbirlerinin kaldırılması ile hizmet enflasyonunda sürprizler yaşanabileceği uyarısı da yapıldı.
YUKARI YÖNLÜ REVİZELERE MOODY'S'DE KATILDI
Türkiye için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 1,1 olarak ortaya koyan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2021 yılı için büyüme beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 4,'e ve 2022 için tahminini yüzde 4'den 5'e çıkardı.
Çin, Hindistan ve Meksika için de büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize eden Moody's, gelişmekte olan piyasalar için büyüme beklentini i yüzde 6,1'den yüzde 7'ye çıkardı. ABD ekonomisi için Kasım ayında yüzde 4,1 olarak açıkladığı 2021 büyüme beklentisini yüzde 4,7'ye çıkaran Moody's, Euro Bölgesi için büyüme tahminin ise yüzde 4,7'den yüzde 3,7'ye indirdi.
Britanya için 2021 büyüme tahminini de yüzde 5,2'den yüzde 4,7'ye çekti. Moody's raporunda G20 ekonomilerini tamamı için 2021 yılı GSYH büyüme tahmini yüzde 4,9'dan 5,3'e yükseltilirken, 2022 beklentisi de yüzde 3,8'den 4,5'e çıkarıldı.