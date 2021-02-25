‘Dijital başkaldırı’da ikinci perde: GameStop hisseleri yine sahnede!

ABD merkezli oyun mağazası zinciri GameStop hisseleri yeniden piyasaların gündemine geldi. GameStop hisseleri, Ocak ayındaki tırmanışın ardından yine sert hareketlere sahne olarak GameStop yüzde 100'ün üzerinde yükseliş kaydetti.
Küçük yatırımcıların ABD borsalarında işlem gören GameStop hisseleri üzerinden Wall Street devlerine karşı mücadelesi olarak lanse edilen, 'GameStop çılgınlığı' yeniden piyasaların gündemine geldi.
'DİJİTAL BAŞKALDIRI'DA İKİNCİ PERDE Mİ?
ABD borsalarında GameStop hisseleri yaklaşık yüzde 104 yükseldi. GameStop'a benzer bir şekilde, Reddit'in sayfalarında adı çok geçen başka hisselerde de yükseliş hareketi görüldü. AMC Entertainment yüzde 18, BlackBerry yüzde 9, Kanadalı ilaç şirketi Tilray'in hisseleri yüzde 13 yükseliş kaydetti.
Piyasa uzmanları yeni yükselişin nedenini tam olarak kestiremezken, bir kesim yatırımcı bu yükselişi, GameStop, yönetiminin önemli bir ismi olan Finans Direktörü Jim Bell'in istifasına bağladı. Bell'in istifası, GameStop'ta iki yıl içinde gerçekleşen ilk büyük yönetici değişikliği olurken, şirketten yapılan açıklamada GameStop'un dönüşümünü hızlandırmaya yardımcı olacak yetenek ve niteliklere sahip yeni bir yönetici arandığı ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
ABD'de borsalarında Ocak ayı sonunda daha önce finansal piyasalarda emsali görülmemiş olaylar yaşandı. Yaşadığı ekonomik darboğaz ile piyasa değeri düşen ABD'li ünlü video oyun zinciri GameStop, 2020 yılında en fazla 'Açığa satış' yapılan hisseler arasında yer alıyordu. ABD'li bazı dev fonlar, GameStop hisselerinde, 'Short pozisyon' alarak kazanç sağlamaya çalışmış, sosyal medya platformu Reddit'te bir araya gelen küçük yatırımcılar ise bu durum karşısında organize olarak GameStop hisselerini yükseltmişti.
ELON MUSK'TA DÂHİL OLDU
Ünlü elektrikli otomobil üreticisi şirket Tesla'nın CEO'su Elon Musk da GameStop çılgınlığa eşlik etmişti. Sosyal medya hesabında 45 milyondan fazla takipçisi bulunan Musk, Twitter'da "Gamestonk!!" yazarak küçük yatırımcıların kurduğu grubun daha da genişlemesine neden olmuştu. GameStop'un daha önce 17-18 dolar civarında olan hisse fiyatı da 400 doları aşarak, piyasaları alt üst etmiş, bütün dünyada gündemde yer etmişti.
Şirketin hisselerinde açıkçı pozisyonda bulunan dev fonlar ise bu durum karşısında büyük zararlar etmiş, bu olay finansal piyasalarda "Büyük balık küçük balığı yer" hikâyesi bitiyor mu sorularını beraberinde getirmişti.
'DİJİTAL BAŞKALDIRI' GAMESTOP OLAYINDA AKTÖRLER İFADE VERDİ
'Dijital başkaldırı'da küçük yatırımcıların büyük yatırımcılara karşı ilk zaferi olarak adlandırılan GameStop çılgınlığında Robinhood Üst Yöneticisi Vlad Tenev, Reddit Kurucu Ortağı Steve Huffman, yatırım şirketleri Citadel Securities Üst Yöneticisi Kenneth Griffin ile Melvin Capital Üst Yöneticisi Gabriel Plotkin ve bireysel yatırımcılardan Keith Gill ABD Temsilciler Meclisi'nde ifade verdi.'Dijital başkaldırı' GameStop olayında aktörler ifade verdi Sosyal medya platformu Reddit değerini ikiye katladı Gamestop hisselerinde açık pozisyonlar büyük oranda azaldı GameStop'da yükseliş tersine döndü: Yarattığı tedirginlik sürüyor