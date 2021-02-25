‘Dijital başkaldırı’da ikinci perde: GameStop hisseleri yine sahnede!

ELON MUSK'TA DÂHİL OLDU

Ünlü elektrikli otomobil üreticisi şirket Tesla'nın CEO'su Elon Musk da GameStop çılgınlığa eşlik etmişti. Sosyal medya hesabında 45 milyondan fazla takipçisi bulunan Musk, Twitter'da "Gamestonk!!" yazarak küçük yatırımcıların kurduğu grubun daha da genişlemesine neden olmuştu. GameStop'un daha önce 17-18 dolar civarında olan hisse fiyatı da 400 doları aşarak, piyasaları alt üst etmiş, bütün dünyada gündemde yer etmişti.

Şirketin hisselerinde açıkçı pozisyonda bulunan dev fonlar ise bu durum karşısında büyük zararlar etmiş, bu olay finansal piyasalarda "Büyük balık küçük balığı yer" hikâyesi bitiyor mu sorularını beraberinde getirmişti.