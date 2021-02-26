SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Kanal İstanbul Projesi alternatifleriyle hazır!

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'nin kendi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı dönemine dayandığını ifade ederek, "Biz ülkede hizmet etmek istiyoruz. İstanbul Boğazı'nın ne tür tehditler altında olduğunu halkım gayet iyi biliyor" dedi. Kanal İstanbul Projesi'nin alternatifleriyle hazır olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz bu projeyi Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz ve dünya hayran hayran gelip yerinde izleyecek" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması!

Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Kanal İstanbul Projesi için her türlü adımın atıldığını ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu projenin kendi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı dönemine dayandığının altını çizdi.

ERDOĞAN: PROJE ALTERNATİFLERİYLE HAZIR

Başkan Erdoğan, "Boğazın özellikle ne tür tehditler altında olduğunu, İstanbul'da yaşayan halkım gayet iyi biliyor. Bundan yıllar önce bir Romen tankerinin Sarayburnu açıklarındaki olayı, aylarca bu tanker burada yandı. Zaman zaman boğazın değişik yerlerinde tankerlerin yalılara bindirmesi olaylarını biliyoruz. Hala ana muhalefet yaptırmayız diyor. Neyi yaptınız ki siz? İnadına ifadesini ben İstanbul'umuza bir güzellik kazandıracağız ve bu yeni değil, 'Çılgın Proje' diye ifade ettiğim projedir. Dünya bu projeyi de hayran hayran yerinde gelip izleyecek. Diğer projelerimizi izlediği gibi" dedi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA BUGÜNE KADAR YAŞANAN TANKER KAZALARI

İstanbul Boğazı'nda geçmişten günümüze yaşanan tanker kazaları Kanal İstanbul Projesi'nin önemini ortaya koyuyor. Günümüzde Boğaz'dan yılda ortalama 50 bin gemi geçerken, İletişim Başkanlığı'nın verilerine göre 2050'de 78 bin, 2070'te 86 bin gemi geçecek.

İŞTE İSTANBUL BOĞAZI'NDA YAŞANAN O KAZALAR



1942'de Nazi Almanyası işgali ve Britanya ablukası altında "Büyük Açlık" dönemini yaşayan Yunanistan'a yardım malzemesi taşıyan SS Kurtuluş gemisi, Marmara Adası Saraylar açıklarında kayalıklara çarparak battı.



1966'da Dolmabahçe açıklarında çarpışan iki Sovyet tankerinden denize sızan mazotun alev almasıyla yüzer Karaköy iskelesi ve Kadıköy vapuru yandı.



1979'da Romanya'nın Köstence Limanı'na 96 bin ton ham petrol taşıyan Independenta tankeri, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Haydarpaşa açıklarında Yunan gemisi Evriali Haydarpaşa Limanı'nın 800 metre açığında çarpıştı. Çıkan yangın 27 günde söndü. Petrol denize aktı. 43 mürettebat yaşamını yitirdi.



1991'de İstanbul Boğazı'nda koyun yüklü Lübnan bandıralı Rabinion ve Filipinler bandıralı Madonna Lily çarpıştı. Kazada 22 bin koyun sulara gömüldü.



1994'te Nassia tankeri ile M/V Shipbroker çarpıştı. Nassia'dan sızan petrolün tetiklediği yangın 4 günde söndürülebildi ve 29 mürettebattan 6'sı hayatını kaybetti.



2002'de Malta bayraklı Gotia, Emirgan İskelesi'ne çarptı.



2016'da Karadeniz'den gelen kuru yük gemisi Sarayburnu açıklarında sahil güvenlik botu ile çarpıştı; 4 mürettebat öldü.



2018'de 225 metre boyundaki dökme yük gemisi, Anadolu Hisarı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı.



2019'da Boğaz'dan geçen Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi, Rumeli Hisarı mevkisinde kıyıya çarptı.

Boğaz’dakı büyük tehlike