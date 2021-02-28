Kanal İstanbul neden gerekli? İstanbul için bu kareler her şeyi anlatıyor!

İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ TRAFİK İKİ DEV KANALIN TOPLAM TRAFİĞİNDEN FAZLA

Süveyş Kanalı ve Panama Kanalı gibi ticari geçiş koridorlarında bile gemi geçiş sayısının sırasıyla 17 bin ve 13 bin civarında olduğu ifade edildi.

Geçmişten günümüze İstanbul Boğazı bir çok gemi ve tanker kazasına şahit oldu. İstanbul Boğazı'nda özellikle tanker gibi tehlikeli madde taşıyan bir geminin kazaya karışması can, mal ve çevre kirliliği yaratması nedeniyle büyük risk arz ediyor. İstanbul'un yeni bir felakete maruz kalmaması için Kanal İstanbul'un Boğaz'ın üzerindeki gemi trafiği yükünü alarak, İstanbulluları endişelendiren durumun önüne geçmesi hedefleniyor.

İşte İstanbul'da kanal projesinin gerekliliğini ortaya koyan geçmişten günümüze yaşanan tanker ve gemi kazalarının bazıları: