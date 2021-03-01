SON DAKİKA: Dolar kuru için rüzgar tersine döndü: Dolar gözünü enflasyon verisine dikti!

EMTİA FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ ENFLASYONİST BASKI OLUŞTURDU

Bunun yanında sanayide kullanılan petrol, bakır ve tarım emtia fiyatlarının da yükseliş kaydetmesi, Fed ve hükümet tarafından fonlanan ekonominin ısındığı sinyalini verdi. Oluşan enflasyonist baskı ve bununla beraber, Fed'in daha önce açıkladığı '3 yıldan önce faiz artırımı olmayacak' söyleminde, beklenenden önce faiz artırımlarını mı geliyor endişeleri piyasalarda hissedildi.