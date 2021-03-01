SON DAKİKA: Dolar kuru için rüzgar tersine döndü: Dolar gözünü enflasyon verisine dikti!

Son dakika haberi…Geçen hafta ABD'de enflasyonda yükseliş hızlanacak korkusu piyasaları sarstı. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybederken, Kasım ayından beri hızlı bir değerleme içinde olan TL'de bu durumdan etkilenerek, 7.48 lira seviyesini test etti.
ABD TAHVİL FAİZLERİ 1.60'IN ÜZERİNDE YÜKSELDİ
Geçen hafta küresel piyasalarda ABD'nin 10 yıllık tahvillerdeki satışların hızlanması ile oluşan panik havası hisse senedi piyasalarında sert geri çekilmelere neden oldu. Şubat başından beri devam eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş eğilimi ivme kazanarak 1,60'ın üzerine kadar çıktı.
EMTİA FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ ENFLASYONİST BASKI OLUŞTURDU
Bunun yanında sanayide kullanılan petrol, bakır ve tarım emtia fiyatlarının da yükseliş kaydetmesi, Fed ve hükümet tarafından fonlanan ekonominin ısındığı sinyalini verdi. Oluşan enflasyonist baskı ve bununla beraber, Fed'in daha önce açıkladığı '3 yıldan önce faiz artırımı olmayacak' söyleminde, beklenenden önce faiz artırımlarını mı geliyor endişeleri piyasalarda hissedildi.
POWELL GÜVERCİN TUTUMUNU SÜRDÜRDÜ
Fed Başkanı Jerome Powell, güvercin tutumlarını sürdürerek, faizlerin uzun süre düşük kalacağını yineleyerek, enflasyondaki yükselişi geçici olarak tanımlasa da piyasa dinamikleri buna pek aldırış etmedi.
TAHVİLLERDEKİ PANİK HAVASI GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİ VURDU
ABD 10 yıllık tahvil piyasasındaki panik, en fazla riskli varlıklar olarak değerlendirilen hisse senedi piyasalarını ve gelişen ülke para birimlerini etkiledi. Nitekim Türk Lirası 6 Kasım'da başlayan yükseliş trendine ara verdi. Bu tarihten itibaren 8.58 lira seviyesinden yaklaşık yüzde 20 değer kaybederek 6.90 bandına kadar çekilen dolar, TL karşısında yaklaşık yüzde 8 değer kazanarak 7.48 lirayı gördü.
DOLAR KURU MART AYINA DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Yeni haftaya piyasalar, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki koronavirüs destek paketinin onaylayarak Senato'ya göndermesi haberiyle başladı. Bu durum, emtia piyasalarında özellikle ve altın ve petrol için pozitif olarak yansırken, aynı zamanda hisse senedi piyasalarına da olumlu yansıdı. Borsa İstanbul'da geçen hafta görülen kar satışları yerini sanayi hisselerin öncülüğünde yükselişe bıraktı.
Dolar kuru ise yeni haftaya 7.40'ın üzerinde giriş yapsa da gevşeme hareketleri sergiledi. Dolar/TL önce 7.30'un ardından 7.25'in altına sarktı.
GÖZLER ENFLASYON VERİSİNE ÇEVRİLDİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin büyüme rakamlarını duyurdu. Türkiye ekonomisi 2020 yılının 4. çeyreğinde yüzde 5,9, salgın yılının tamamında ise yüzde 1,8 büyüyerek 2020 yılında Çin ile beraber pozitif büyüme kaydeden 2 ülkeden birisi oldu.SON DAKİKA: TÜİK Türkiye'nin büyüme verisini açıkladı!
Piyasalarda gözler artık Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda faiz kararı alması nedeniyle, açıklanacak enflasyon rakamları hisse senedi ve para piyasalarının başlıca gündeminde yer alacak.
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' sözünü her fırsatta devam ettirmesi dolar/TL'yi baskılayan başlıca unsur olarak öne çıkıyor.
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