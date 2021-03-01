SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması!

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması geldi. Bakanlık, "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz" mesajını paylaştı. Hazine, konuya ilişkin gelişmelerin ve ülkemizdeki durumun, Bakanlık tarafından yakından takip edildiğini duyurdu.

KONUYA İLİŞKİN GELİŞMELER HAZİNE'NİN TAKİBİNDE YER ALIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları kendilerinin de paylaştığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir."

Bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

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