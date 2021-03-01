SON DAKİKA: TÜİK Türkiye'nin büyüme verisini açıkladı!

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin büyüme rakamlarını duyurdu. Koronavirüs salgını sürecinde dünyanın en büyük ekonomileri olarak gösterilen ülkeler tarihte emsali olmayan bir şekilde daralmalar yaşarken, Türkiye 2020 yılının 4. çeyreğinde yüzde 5,9, salgın yılının tamamında ise yüzde 1,8 büyüme kaydederek pozitif ayrıştı.
AVRUPA 2020 YILI SALGIN DÖNEMİNDE REKOR DARALMA YAŞADI
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2020 yılı dördüncü çeyrek büyüme ve istihdam verilerine göre 2020 yılı genelinde Avrupa Birliği (AB) ekonomisi yüzde 6,4, Euro Bölgesi yüzde 6,8 küçüldü.
ABD EKONOMİSİ YÜZDE 3,5 KÜÇÜLDÜ
ABD Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre, 2020 yılının son çeyreğinde ABD ekonomisinde kaydedilen büyüme yüzde 4 ile beklentilerin altında kaldı. ABD ekonomisi 2020 yılının tamamında ise yüzde 3,5 daralma yaşadı.
İNGİLTERE'DE BÜYÜME RAKAMLARI 300 YILIN EN KÖTÜ RAKAMLARI OLABİLİR
İngiltere ekonomisi, koronavirüs salgınında getirilen sınırlamaların gayri safi yurt içi hasılayı (GSYH) düşürmesiyle geçen yıl yüzde 9,9 oranında küçüldü. Ekonomistler, 1709'dan bu yana yaşanan en büyük daralma olabileceği yönünde görüş bildirdi.
Türkiye ekonomisi 2020 yılında pandemi döneminde alınan tedbirler, açıklanan ekonomi destek paketleri ile bir çok ekonomiden pozitif ayrıştı. 2021 yılı içinde pozitif sinyaller veren Türkiye, uluslararası dev kuruluşların dikkatini çekti. Bank of America (BofA) Türkiye'nin 2021'de yüzde 4,6, Goldman Sachs yüzde 6, Moody's ise yüzde 4 büyüyeceğini öngörerek, tahminlerinde yukarı yönlü revizeye gittiler.
TÜİK TÜRKİYE'NİN BÜYÜME VERİSİNİ AÇIKLADI: GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYH) 2020 YILINDA %1,8 ARTTI
Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2020 yılında bir önceki yıla göre %1,8 arttı.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre %16,8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon TL oldu.
KİŞİ BAŞINA GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA 2020 YILINDA 60 537 TL OLDU
2020 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 60 537 TL, ABD doları cinsinden 8 599 olarak hesaplandı.
FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 2020 YILINDA %21,4 ARTTI
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri %21,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri %13,7, tarım sektörü %4,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %2,8, gayrimenkul faaliyetleri %2,6, diğer hizmet faaliyetleri %2,5 ve sanayi %2,0 arttı. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %5,2, hizmetler %4,3, inşaat sektörü ise %3,5 azaldı.
GSYH 2020 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %5,9 ARTTI
GSYH dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,9 arttı.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ GSYH ZİNCİRLENMİŞ HACİM ENDEKSİ, BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE %1,7 ARTTI.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,8 arttı.
GSYH 2020 YILININ DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 1 TRİLYON 524 MİLYAR 788 MİLYON TL OLDU
Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %26,2 artarak 1 trilyon 524 milyar 788 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 191 milyar 633 milyon olarak gerçekleşti.
HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2020 YILINDA %3,2 ARTTI
Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2020 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %3,2 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %56,4 oldu.
HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2020 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %8,2 ARTTI
Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %8,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %6,6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %10,3 arttı.
MAL VE HİZMET İTHALATI 2020 YILINDA %7,4 ARTTI, İHRACATI İSE %15,4 AZALDI
2020 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ithalatı %7,4 arttı, ihracatı ise %15,4 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak aynı kalırken ithalatı ise %2,5 arttı.
İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2020 YILINDA %9,6 ARTTI
İşgücü ödemeleri 2020 yılında %9,6 artarken, net işletme artığı/karma gelir %20,2 arttı. İşgücü ödemeleri, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,2, net işletme artığı/karma gelir %32,0 arttı.
2020 YILINDA İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %33,0 OLDU
İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl %34,8 iken bu oran 2020 yılında %33,0 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %47,5'ten %49,4'e yükseldi.