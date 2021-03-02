SON DAKİKA: Altın fiyatları için kayıp büyük oldu! Altında tarih tekerrür eder mi?

GRAM ALTIN HEM ONS HEM DE KURDAN DESTEK BULDU

Yurt içinde gram altın fiyatları da hem dolar kurundan hem de ons tarafından bulduğu destekle yükseliş trendine girdi. 2020 yılına 290 liradan giriş yapan gram altın pandemi ile beraber önce 400 lira sonra 500 lira psikolojik direncini kırarak 6 Kasım tarihinde 540 lira ile tüm zamanların rekorunu kırdı.